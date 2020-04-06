Боя не будет: следующий соперник Ломаченко сделал неожиданное заявление

Чемпион IBF в легком весе, американец Теофимо Лопес (15-0, 11 КО) назвал две возможные причины для окончательного срыва поединка против украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Ломаченко и Лопес должны были драться 30 мая в Нью-Йорке, однако в связи с пандемией коронавируса бой двух чемпионов в легком весе был отложен на неопределенный срок.

Интересно Ломаченко будет помогать россиянину готовиться к поединку против Мейвезера

Лопес также заявил, что у него сейчас наблюдается лишний вес, оттого он рискует не провести бой с украинцем Василием Ломаченко.

Я толстый сейчас. Я знаю свое тело и чувствую это. Сегодня первый день, как я возобновил тренировки. Мне нужно сгонять вес. Сейчас я вешу где-то 72,5 кг. Нужно сбрасывать вес. Я слишком тяжелый. Если так и будет продолжаться и я не буду ничего делать, то никакого боя с Ломаченко не будет. Если я не сделаю легкий вес, тогда сразу же перейду в суперлегкий. Мы уже говорили с отцом об этом. Сейчас я жирный, как дерьмо,

– сказал Лопес.

Василий Ломаченко владеет чемпионскими поясами по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе. Лопес в декабре прошлого года завоевал титул IBF после победы над Ричардом Комми.

В последнем бою Ломаченко по очкам победил британца Люка Кемпбелла, завоевав вакантный титул по версии WBC.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.