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Боя не будет: следующий соперник Ломаченко сделал неожиданное заявление

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Теофимо Лопес / Bad Left Hook

Чемпион IBF в легком весе, американец Теофимо Лопес (15-0, 11 КО) назвал две возможные причины для окончательного срыва поединка против украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Ломаченко и Лопес должны были драться 30 мая в Нью-Йорке, однако в связи с пандемией коронавируса бой двух чемпионов в легком весе был отложен на неопределенный срок.

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Лопес также заявил, что у него сейчас наблюдается лишний вес, оттого он рискует не провести бой с украинцем Василием Ломаченко.

Я толстый сейчас. Я знаю свое тело и чувствую это. Сегодня первый день, как я возобновил тренировки. Мне нужно сгонять вес. Сейчас я вешу где-то 72,5 кг. Нужно сбрасывать вес. Я слишком тяжелый. Если так и будет продолжаться и я не буду ничего делать, то никакого боя с Ломаченко не будет. Если я не сделаю легкий вес, тогда сразу же перейду в суперлегкий. Мы уже говорили с отцом об этом. Сейчас я жирный, как дерьмо,
– сказал Лопес.

  • Василий Ломаченко владеет чемпионскими поясами по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе. Лопес в декабре прошлого года завоевал титул IBF после победы над Ричардом Комми.
  • В последнем бою Ломаченко по очкам победил британца Люка Кемпбелла, завоевав вакантный титул по версии WBC.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Василий Ломаченко Спорт Бокс
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