Бойцы ММА отправили друг друга в двойной нокдаун: зрелищное видео

В Португалии на чемпионате смешанных единоборств бойцы отправили друг друга в двойной нокдаун.

Уже в первом раунде 22-летний Эдер Лопес и 31-летний Диего Невеш начали с "тяжелой артиллерии" и пошли в атаку друг на друга.

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Через мгновение после атаки ударом в голову оба бойца оказались на полу. Лопесу удалось сразу подняться, в отличие от его соперника, который остался лежать. Этим и закончился бой.

Видео двойного нокдауна: