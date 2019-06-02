Бойфренд Свитолиной стал ее "соперником" на теннисном корте: забавное фото
Известная в мире украинская теннисистка Элина Свитолина и ее парень, французский теннисист Гаэль Монфис, опубликовали совместное фото на своей странице в Instagram.
На фотографии спортсмены позируют на фоне корта.
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Они держат руки скрещенными, как будто соперники перед соревнованием.
Найди радость в путешествии,
– подписала фото Свитолина.
Элина и Гаэль уже стали звездной парой спортсменов. С января 2019 года они ведут свою общую страницу в соцсети. Там они часто публикуют мотивационные спортивные видео, совместные тренировки и фото с отдыха.
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Источник: 24 канал
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