Бойфренд Свитолиной стал ее "соперником" на теннисном корте: забавное фото

Известная в мире украинская теннисистка Элина Свитолина и ее парень, французский теннисист Гаэль Монфис, опубликовали совместное фото на своей странице в Instagram.

На фотографии спортсмены позируют на фоне корта.

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Они держат руки скрещенными, как будто соперники перед соревнованием.

Найди радость в путешествии,

– подписала фото Свитолина.

Элина и Гаэль уже стали звездной парой спортсменов. С января 2019 года они ведут свою общую страницу в соцсети. Там они часто публикуют мотивационные спортивные видео, совместные тренировки и фото с отдыха.

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