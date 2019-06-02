Бойфренд Свитолиной стал ее "соперником" на теннисном корте: забавное фото

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / instagram.com/g.e.m.s.life

Известная в мире украинская теннисистка Элина Свитолина и ее парень, французский теннисист Гаэль Монфис, опубликовали совместное фото на своей странице в Instagram.

На фотографии спортсмены позируют на фоне корта.

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Они держат руки скрещенными, как будто соперники перед соревнованием.

Найди радость в путешествии,
– подписала фото Свитолина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Find joy in the journey “??

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

Элина и Гаэль уже стали звездной парой спортсменов. С января 2019 года они ведут свою общую страницу в соцсети. Там они часто публикуют мотивационные спортивные видео, совместные тренировки и фото с отдыха.

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Теги: Новости Спорта Спорт Курьезные новости Елина Свитолина Теннис
Источник: 24 канал
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