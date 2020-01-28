Бойко убегал от Милевского на тренировочных сборах: причина конфликта (видео)

Во время недавнего спарринга киевского "Динамо" с брестским "Динамо" Артем Милевский заставил уйти со скамейки запасных вратаря киевлян Дениса Бойко.

Пока Милевский здоровался с игроками, тренерами и работниками киевского клуба, Бойко отошел в сторону.

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Оказалось, причина в том, что пару лет назад Милевский в соцсетях назвал Бойко "крысой" из-за игры в карты. Сам голкипер позже о случае тоже вспомнил:

Был такой инцидент с картами, но он давно закрыт. Если после этого кто-то считает, что я крыса – нет вопросов. Но мы играли и потом в карты, проблем не было. Да, там история с джокером была, я хотел обмануть, играли на деньги. Милевского там не было. Я не буду говорить, кто из игроков там был. Мы разобрались, поняли друг друга, я извинился, ни у кого ко мне больше не было претензий. У меня ничего личного с Милевским нет. Я тоже мог опуститься до его уровня, рассказывать, кто он, чем занимается, но мне не интересно разговаривать на тему Артема Милевского.

Как Денис Бойко убегал от Артема Милевского: смотрите видео