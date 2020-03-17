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В автокатастрофе под Киевом погиб экс-участник "Украинских атаманов"

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В автокатастрофе под Киевом погиб боксер Дмитрий Лисовой. Он бывший участник боксерской команды "Украинские атаманы".

Luckypunch.net информирует, что авария произошла во вторник, 17 марта, под Киевом. По информации источника, ДТП произошло на Новообуховском шоссе в результате столкновения двух машин – Audi и Daewoo.

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ДТП подтвердила полиция Киевщины. По предварительным данным, 22-летний водитель Daewoo выехал на запрещающий – красный сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Audi.

В результате аварии 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo – погибли на месте происшествия. Водитель второй машины сейчас находится в больнице.

"Следователи полиции выясняют все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", – говорится в сообщении.

Видео с места аварии


 

Что известно о Лисовом?
Бывший участник "Украинских атаманов", призер чемпионатов Украины по боксу. Родом из Винницкой области. Выступал в весовой категории до 91 килограмма.


Дмитрий Лисовой с тренером / Фото: facebook.com/dima.butunets

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Автор: Михаил Гема
Теги: Потери Новости Спорта Спорт Бокс
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