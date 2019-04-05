Боковой судья сурово нокаутировал футболиста в чемпионате Нидерландов: видео

В матче чемпионата Нидерландов между VV и UNO SV Geel-Wit произошла драка между игроками, которая привела к серьезным последствиям.

Во время самого действа на поле даже выбежал боковой судья и нанес удар со спины голкиперу VV UNO. После неожиданной атаки игрок упал на газон, потеряв сознание.

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Как выяснилось позже, 34-летний судья, Леннерт Бомер, ранее выступал за SV Geel-Wit. Сейчас он задержан полицией, ведется расследование.

В то же время, руководство Wit объявило о том, что: "Geel-Wit и UNO встретятся, чтобы обсудить этот шокирующий инцидент и восстановить отношения между игроками и клубами".

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