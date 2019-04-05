Боковой судья сурово нокаутировал футболиста в чемпионате Нидерландов: видео

9 Читати новину українською
Боковой судья
Боковой судья / Википедия

В матче чемпионата Нидерландов между VV и UNO SV Geel-Wit произошла драка между игроками, которая привела к серьезным последствиям.

Во время самого действа на поле даже выбежал боковой судья и нанес удар со спины голкиперу VV UNO. После неожиданной атаки игрок упал на газон, потеряв сознание.

Читайте также: Отец Месси попал в ДТП и был доставлен в полицейский участок

Как выяснилось позже, 34-летний судья, Леннерт Бомер, ранее выступал за SV Geel-Wit. Сейчас он задержан полицией, ведется расследование.

В то же время, руководство Wit объявило о том, что: "Geel-Wit и UNO встретятся, чтобы обсудить этот шокирующий инцидент и восстановить отношения между игроками и клубами".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
В США расстреляли рэпера Nipsey Hussle: подозреваемому в убийстве грозит пожизненное заключение
сегодня
1407
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Футболистов "Челси" застали в ночном клубе, Баркли уехал под утро: фото
сегодня 16:27 Футболистов "Челси" застали в ночном клубе, Баркли уехал под утро: фото
21
Билеты на матчи Украина–Сербия и Украина–Люксембург на "Арене Львов" поступили в продажу: цена
1 апреля 20:28 Билеты на матчи Украина–Сербия и Украина–Люксембург на "Арене Львов" поступили в продажу: цена
1241
НСК "Олимпийский": что известно о стадионе, где могут состояться президентские дебаты
сегодня 12:31 НСК "Олимпийский": что известно о стадионе, где могут состояться президентские дебаты
279
Баскетболист НБА курьезно упал с двухметровой высоты после красивого данка: видео
сегодня 12:38 Баскетболист НБА курьезно упал с двухметровой высоты после красивого данка: видео
22
Топ-10 украинских футболистов-красавчиков
сегодня 08:18 Топ-10 украинских футболистов-красавчиков
Олена Кандяк 39
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук