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Бокс после карантина: появилась дата первого топ-поединка

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Бокс после карантина 2020: дата топ-поединка Шакура Стивенсона
Шакур Стивенсон / GETTY IMAGES

Профессиональный бокс может вернуться в США уже 9 июня. Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон может принять участие в первом боксерском поединке после карантина, вызванного пандемией COVID-19.

Как сообщает The Athletic, бой запланирован на 9 июня в Лас-Вегасе. Соперником Стивенсона станет мексиканец Рафаэль Ривера.

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Поединок будет 10-раундовый, а на кону не будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO.

Вице-президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти в комментарии BoxingScene сказал, что точной даты боя пока нет.

"Мы стараемся вернуться вовремя. Что касается того, кто с кем будет драться и в какой день, то сейчас все в неопределенности. Есть много работы, которую нужно сделать.

Мы думаем, что Шакур будет драться в 10-раундовом поединке без титула в полулегком весе", – сказал Моретти.

  • Недавно глава Top Rank Боб Арум заявил, что первые бои после карантина пройдут в июне. Он говорил, что в ринг выйдут Шакур Стивенсон, Джамел Херринг, Хосе Рамирес и Теофимо Лопес.

Двое боксеров из списка Арума должны встретиться с украинскими соперниками.

Теофило Лопес, который 30 мая должен был встретиться с Василием Ломаченко, заявил, что не сможет сразиться с украинцем. Проблема в том, что Ломаченко не может вылететь в США.

Вместе с тем, Хосе Рамирес должен обязательно провести защиту чемпионских поясов против украинца Виктора Постола. Их бой срывался дважды.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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