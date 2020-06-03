Первый день июля станет началом восстановления бокса в Украине. Поединки будут проходить без зрителей.

Команда женского бокса "Украинские Львицы" скоро снова будет радовать глаз болельщиков бокса яркими выступлениями. Об этом сообщают соцсети боксерской лиги.

Читайте также На уровне с Фьюри и Альваресом: Чисора включил Усика в тройку лучших боксеров планеты

Вечер бокса: главное

1 июля девушки выйдут на ринг в одном из киевских клубов в рамках Лиги Женского Бокса.

Учитывая карантинные ограничения шоу будет транслироваться онлайн.

Сейчас неизвестно кто станет соперницами украинской команды. Переговоры с ними находятся на завершающей стадии.

Добавим, что в прошлом году "львицы" не проиграли ни одного противостояния в новообразованном турнире, одержав пять побед в пяти встречах. Последние взяли на себя поражение девушки из сборной Литвы – 5:1.