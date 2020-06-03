Бокс возвращается: дата первого поединка в Украине
Первый день июля станет началом восстановления бокса в Украине. Поединки будут проходить без зрителей.
Команда женского бокса "Украинские Львицы" скоро снова будет радовать глаз болельщиков бокса яркими выступлениями. Об этом сообщают соцсети боксерской лиги.
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Вечер бокса: главное
1 июля девушки выйдут на ринг в одном из киевских клубов в рамках Лиги Женского Бокса.
Учитывая карантинные ограничения шоу будет транслироваться онлайн.
Сейчас неизвестно кто станет соперницами украинской команды. Переговоры с ними находятся на завершающей стадии.
Добавим, что в прошлом году "львицы" не проиграли ни одного противостояния в новообразованном турнире, одержав пять побед в пяти встречах. Последние взяли на себя поражение девушки из сборной Литвы – 5:1.