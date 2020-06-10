Бокс возвращается: Стивенсон в элегантном стиле нокаутировал соперника – видео
В Лас-Вегасе состоялся первый после карантина вечер бокса. Обладатель титула WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон уверенно победил Феликса Карабальо.
Главное событие вечера проходило на арене MGM Grand, пишет 24 канал.
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Стивенсон нокаутировал соперника
Стивенсон доминировал по ходу поединка и в шестом раунде нокаутировал соперника мощными ударами по корпусу. Он нанес два мощных хука по корпусу Карабальо, после которых Феликс не смог продолжить бой. Судья зафиксировал победу Стивенсона нокаутом.
- Шакур Стивенсон – серебряный призер Олимпийских игр 2016 года.
- В октябре 2019 года в 13 бою профессиональной карьеры против американца Джоета Гонсалеса выиграл единогласным решением вакантный титул чемпиона WBO в полулегком весе.