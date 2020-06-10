В Лас-Вегасе состоялся первый после карантина вечер бокса. Обладатель титула WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон уверенно победил Феликса Карабальо.

Главное событие вечера проходило на арене MGM Grand, пишет 24 канал.

Читайте также Знаменитый украинский боксер неожиданно решил завершить карьеру

Стивенсон нокаутировал соперника

Стивенсон доминировал по ходу поединка и в шестом раунде нокаутировал соперника мощными ударами по корпусу. Он нанес два мощных хука по корпусу Карабальо, после которых Феликс не смог продолжить бой. Судья зафиксировал победу Стивенсона нокаутом.

The next Mayweather?



Shakur Stevenson wins it with the KO. pic.twitter.com/FcCfwFHKOE — On The Ropes (@OTRboxingshow) June 10, 2020