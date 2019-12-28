Итоги боксерского года для украинцев: от невероятных побед до обидных поражений

2019 год был насыщен различными боксерскими событиями. Украинцы играли главные роли в мире кулачных боев. Наши соотечественники чередовали неудачи и победы. Рассмотрим, для кого 2019 год был успешным, а для кого не очень.

Василий Ломаченко

Лучший из наших атаманов, в этом году провел два боя. В апреле просто уничтожил обязательного претендента – Энтони Кролла.

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А в августе победил еще одного британца, победителя Олимпийских игр – Люка Кэмпбелла. За год Василий добавил к своей коллекции пояс WBC и вплотную подошел к своей глобальной цели – стать абсолютным чемпионом мира.

Видео моментов боя Ломаченко – Кэмпбелл

В целом, 2019 год может занести себе в актив, хотя чего-то невероятного он не совершил.

Александр Усик

Наш новоиспеченный чемпион мира был мало активным в течение года. Помешала травма бицепса. Всего один поединок этой осенью против не самого сильного соперника американца Чезза Уизерспуна. И тот согласился выйти на бой меньше чем за неделю, находился не в лучшей физической форме.

Видео лучших моментов боя Усик – Визерступ

Однако, как и Ломаченко, в следующем году у Усика есть большие надежды. С большой долей вероятности он выйдет на чемпионский бой против Энтони Джошуа. А уже в марте точно отбоксирует с кем-то из топ-10: Дереком Чисорой или Джозефом Паркером, возможно это будет титульный бой.

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Артем Далакьян

Чемпион WBA в весовой категории до 51 килограмма за последние 12 месяцев провел всего одну защиту титула. 15 июня в 10-м раунде нокаутировал тайца Саравута Таворнхама. Кажется, победа, все хорошо, но хочется чего-то большего.

Видео боя Далакьяна против Таворнхама

В конце года было заявлено, что следующий поединок боксер проведет в Киеве 8 февраля 2020 года. Соперником будет 24-летний венесуэлец Хосбер Перес.

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Александр Гвоздик

Гвоздик стал главным лузером боксерского уходящего года. Сначала Додо Нгумбу в феврале отказался продолжать бой, который только начинал завязываться. Из того боя не запомнилось практически ничего.

А потом вообще в октябре в равном поединке-унификации с россиянином Артуром Бетербиевым Александр потерял свой чемпионский пояс. Очень обидным является то, что в том поединке на карточках 2 из 3 судей Александр побеждал.

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Сейчас Гвоздик продолжает быть на самых высоких позициях разных рейтингов. Поэтому есть вероятность, что он скоро получит новый шанс на отборочный или сразу на чемпионский бой.

Видео нокаута Гвоздика в бою против Бетербиева

Сергей Деревянченко

Провел 2 боя. В первом конкурентном противостоянии не без проблем, но победил турка Джека Кулкая. Эта победа позволила ему стать обязательным претендентом на пояс WBO. 21 октября он сражался за этот пояс с казахстанцем, одним из титанов современного профибокса Геннадием Головкиным. Бой выдался очень зрелищным, ровным, с интригой до самого конца. К сожалению, в первом раунде Сергей побывал в нокдауне, что оказало большое влияние на окончательный результат.

Видео лучших моментов боя Деревянченко – Головкин

Сергей в этом году показывал невероятный бокс, лучше и представлять невозможно, сражался на уровне с одним из лучших в мире. И получить заветное звание чемпиона ему никак не удается.

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Денис Беринчик

Серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне в на днях поднялся на 4 место в рейтинге WBO. Этот подъем является следствием двух побед, которые одержал Денис над двумя середняками: японцем Никит Аракавой и мексиканцем Морено Лопесом. Оба прошли полную двенадцатираундовую дистанцию, украинец не отдал им ни одного раунда.

Видео боя Беринчика против Лопеса

При таком развитии событий Беринчик имеет большую вероятность получить в следующем году право выйти на чемпионский поединок.

Виктор Постол

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе в течение 2019 года сражался один раз. Соперником был француз Мохамедом Мимоун. 10-раундовая схватка закончилась победой Постола с помощью единогласного решения судей.

Видео боя Постола против Мимоуна

2 марта 2020 года Виктор поборется за пояса WBC и WBO с их обладателем, непобедимым американцем Хосе Карлосом Рамиресом.

Максим Бурсак, Иван Редкач

Среди близкотоповых украинских боксеров в уходящем году выделились Максим Бурсак и Иван Редкач.

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Бурсак в начале декабря сражался с Давидом Лемье, который в прошлом был чемпионом мира. Дважды отправлял именитого соперника на канвас ринга, один раз падал сам. Статус хозяина и фаворита все-таки склонил судей на сторону канадца, которые отдали ему победу раздельным решением.

Про Редкача, то он, наверное, провел лучший год в карьере. Нокаутировал крепких боксеров Тайрона Хариса и Дейвона Александера в первом и в шестом раунде соответственно. Интересно, что Иван начинал карьеру в легком весе, а последний поединок провел в полусреднем. Возможно, это и станет ключевым фактором в карьере украинца. Надеемся, что он продолжит свою победную серию и в дальнейшем. Следующий поединок он проведет уже 25 января, против звездного Дани Гарсии.

Видео боя Редкач – Александер

Владислав Сиренко, Александр Захожий и Сергей Богачук

В 2019 году стремительно набирали обороты украинские проспекты. Сильно выделялись супертяжеловесы Владислав Сиренко и Александр Захожий, еще более уверенно одного за другим оппонентов колотил средневес из Винницы Сергей Богачук.

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Наши перспективные супертяжи синхронно прошли по три соперника. Средний уровень оппозиции был немного выше у Сиренко, однако Захожий перебоксировал Кевина Джонсона, который когда-то выходил в один ринг с Виталием Кличко. Ждем в следующем году более серьезных соперников для этих ребят.

Сергей Богачук за год провел пять боев, во всех победил, у всех нокаутом, не проиграл ни одного раунда. Возможно, сейчас является лучшим украинским проспектом в профессиональном боксе. Есть большая надежда, что в ближайшее время он займет самые высокие позиции в мировом боксе.

Александр Хижняк и Виктор Вихрист

Кроме профессиональных боксеров, радовали нас своими победами и наши любители. Александр Хижняк и Виктор Вихрист летом победили на Европейских играх в Минске. Близким к их успеху был также и Николай Буценко, однако здесь свое дело сделали судьи.

Украина может возлагать большую надежду на боксеров-олимпийцев в Токио. А после игр ждем их дебюта на профессиональном ринге.