Топ-10 самых ожидаемых боксерских поединков 2020 года
2019 запомнился большим количеством хороших боев на любой вкус. Можем вспомнить о противостоянии Джошуа и Руиса, мастерские победы Ломаченко и Альвареса, настоящие 12-раундовые бои между Головкиным и Деревянченком и Спенсом и Портером, и нельзя забыть жестокие нокауты Уайлдера.
Надеемся, что 2020 не разочарует и подарит нам не меньше ярких боксерских поединков. Мы выделили для вас топ-10 самых ожидаемых встреч в ринге, которые должны произойти в течение следующих 12 месяцев.
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10. Наоя Иноуэ - Нордин Убали
Самая легкая в прямом смысле пара бойцов в нашем рейтинге просто обязана провести бой между собой. Наоя Иноуэ является обладателем титула IBF в этом весе (до 53.5 кг), победитель WBSS, 4 в рейтинге P4P. Он заявлял, что хочет объединительных поединков.
Наоя Иноуэ (кадр из боя)
Нордин Убали – чемпион WBC, непобедимый боксер, который в прошлом поединке победил брата Наои-Такума. Об их поединке уже заявлял и промоутер японца Боб Арум, даже называл возможную дату встречи – 27 апреля.
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9. Калум Смит – Билли Джо Сондерс
Объединительный бой британских чемпионов в суперсреднем весе должен собрать серьезную аудиторию болельщиков. Победитель станет лидером дивизиона, будет претендовать на бои с другими чемпионами и топами соседних весовых категорий.
8. Джош Тейлор – Хосе Рамирес
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе может иметь место летом или осенью 2020 года. Рамирес сначала должен защитить титул от посягательств украинца Виктора Постола. К сожалению для украинцев, шансы на успех в этом поединке у Рамиреса довольно большие. Дальше никаких преград для боя Тейлор – Рамирес не должно быть.
Джош Тейлор (фото: xsport)
7. Артур Бетербиев-Дмитрий Бивол
Бой-унификация между российскими представителями лайт-хевивейта является классическим противостоянием боксера и панчера. Победитель будет стоять в шаге от того, чтобы объединить все 4 самых престижных титула.
6. Мэнни Пакьяо – Дэнни Гарсия
Легендарный филиппинец продолжает быть при делах в свои 41. Полгода назад он победил Кита Термана и завоевал пояс WBO в элитном полусреднему дивизионе. Дэнни Гарсия – чемпион в двух весовых категориях является прекрасным оппонентом для масштабного боя. Правда, сначала Гарсии надо победить нашего Ивана Редкача.
5. Василий Ломаченко – Теофимо Лопес
Данная схватка имеет наибольший срок раскрутки. Теофимо вспоминал о Ломаченко уже после своих первых боев на профиринге. Ломаченко заявил, что пусть Лопес сначала завоюет титул. Недавно Лопес успешно выполнил задание. Ориентировочно поединок состоится в апреле.
Теофимо Лопес и Василий Ломаченко (фото: twitter.com/trboxing)
4. Эррол Спенс – Теренс Кроуфорд
Схватка между двумя представителями десятки P4P определит лучшего в полусреднем весе. Долго эта встреча не могла состояться из-за конфликта промоутеров и телеканалов. Однако, кажется, что конфликт между Бобом Арумом и Элом Хеймоном уже отходит в прошлое.
3. Сауль Альварес – Геннадий Головкин III
Хотя Сауль Альварес и победил в прошлом поединке, но большинство адекватного и честного боксерского сообщества с решением судей не согласилось. Чтобы расставить все точки над "і", бойцы просто должны провести третий бой. Заинтересован и телеканал DAZN, который, собственно, и платит деньги обоим боксерам.
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Бой Сауля Альвареса и Геннадия Головкина (фото: Getty)
2. Энтони Джошуа – Александр Усик
Исторический бой в супертяжелом весе между ее лидером, чемпионом по версии IBF, WBO, WBA против бывшего абсолютного чемпиона в крузервейте является самым ожидаемым для украинцев. Пока не понятно, будет ли Усик уже следующим противником Джошуа, или сначала Энтони все-таки отбоксирует с претендентом по версии IBF болгарином Кубратом Пулевым.
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Энтони Джошуа (фото: Sky News)
1. Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри II
Самый ожидаемый бой, как минимум по количеству зрительской аудитории. Он же будет и первым, который мы увидим. О поединке уже объявлено официально, он состоится 22 февраля. Победитель будет конкурировать с Энтони Джошуа за звание лучшего боксера современности.
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