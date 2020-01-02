Топ-10 самых ожидаемых боксерских поединков 2020 года

2019 запомнился большим количеством хороших боев на любой вкус. Можем вспомнить о противостоянии Джошуа и Руиса, мастерские победы Ломаченко и Альвареса, настоящие 12-раундовые бои между Головкиным и Деревянченком и Спенсом и Портером, и нельзя забыть жестокие нокауты Уайлдера.

Надеемся, что 2020 не разочарует и подарит нам не меньше ярких боксерских поединков. Мы выделили для вас топ-10 самых ожидаемых встреч в ринге, которые должны произойти в течение следующих 12 месяцев.

К слову: Итоги боксерского года для украинцев: от невероятных побед до обидных поражений

10. Наоя Иноуэ - Нордин Убали

Самая легкая в прямом смысле пара бойцов в нашем рейтинге просто обязана провести бой между собой. Наоя Иноуэ является обладателем титула IBF в этом весе (до 53.5 кг), победитель WBSS, 4 в рейтинге P4P. Он заявлял, что хочет объединительных поединков.



Наоя Иноуэ (кадр из боя)

Нордин Убали – чемпион WBC, непобедимый боксер, который в прошлом поединке победил брата Наои-Такума. Об их поединке уже заявлял и промоутер японца Боб Арум, даже называл возможную дату встречи – 27 апреля.

Больше на тему: Наоя Иноуе – японский монстр, рекордсмен и победитель WBSS

9. Калум Смит – Билли Джо Сондерс

Объединительный бой британских чемпионов в суперсреднем весе должен собрать серьезную аудиторию болельщиков. Победитель станет лидером дивизиона, будет претендовать на бои с другими чемпионами и топами соседних весовых категорий.

8. Джош Тейлор – Хосе Рамирес

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе может иметь место летом или осенью 2020 года. Рамирес сначала должен защитить титул от посягательств украинца Виктора Постола. К сожалению для украинцев, шансы на успех в этом поединке у Рамиреса довольно большие. Дальше никаких преград для боя Тейлор – Рамирес не должно быть.



Джош Тейлор (фото: xsport)

7. Артур Бетербиев-Дмитрий Бивол

Бой-унификация между российскими представителями лайт-хевивейта является классическим противостоянием боксера и панчера. Победитель будет стоять в шаге от того, чтобы объединить все 4 самых престижных титула.

6. Мэнни Пакьяо – Дэнни Гарсия

Легендарный филиппинец продолжает быть при делах в свои 41. Полгода назад он победил Кита Термана и завоевал пояс WBO в элитном полусреднему дивизионе. Дэнни Гарсия – чемпион в двух весовых категориях является прекрасным оппонентом для масштабного боя. Правда, сначала Гарсии надо победить нашего Ивана Редкача.

5. Василий Ломаченко – Теофимо Лопес

Данная схватка имеет наибольший срок раскрутки. Теофимо вспоминал о Ломаченко уже после своих первых боев на профиринге. Ломаченко заявил, что пусть Лопес сначала завоюет титул. Недавно Лопес успешно выполнил задание. Ориентировочно поединок состоится в апреле.



Теофимо Лопес и Василий Ломаченко (фото: twitter.com/trboxing)

4. Эррол Спенс – Теренс Кроуфорд

Схватка между двумя представителями десятки P4P определит лучшего в полусреднем весе. Долго эта встреча не могла состояться из-за конфликта промоутеров и телеканалов. Однако, кажется, что конфликт между Бобом Арумом и Элом Хеймоном уже отходит в прошлое.

3. Сауль Альварес – Геннадий Головкин III

Хотя Сауль Альварес и победил в прошлом поединке, но большинство адекватного и честного боксерского сообщества с решением судей не согласилось. Чтобы расставить все точки над "і", бойцы просто должны провести третий бой. Заинтересован и телеканал DAZN, который, собственно, и платит деньги обоим боксерам.

К слову: Сауль Альварес: как стать чемпионом мира по боксу в трех весовых категориях



Бой Сауля Альвареса и Геннадия Головкина (фото: Getty)

2. Энтони Джошуа – Александр Усик

Исторический бой в супертяжелом весе между ее лидером, чемпионом по версии IBF, WBO, WBA против бывшего абсолютного чемпиона в крузервейте является самым ожидаемым для украинцев. Пока не понятно, будет ли Усик уже следующим противником Джошуа, или сначала Энтони все-таки отбоксирует с претендентом по версии IBF болгарином Кубратом Пулевым.

Интересно: Энтони Джошуа – история парня с завода, который побил Кличко и во второй раз стал чемпионом мира



Энтони Джошуа (фото: Sky News)

1. Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри II

Самый ожидаемый бой, как минимум по количеству зрительской аудитории. Он же будет и первым, который мы увидим. О поединке уже объявлено официально, он состоится 22 февраля. Победитель будет конкурировать с Энтони Джошуа за звание лучшего боксера современности.

Читайте также: Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности, который может сразиться с Усиком