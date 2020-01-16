Джошуа проведет бой с Пулевым: дата и место
Британец Энтони Джошуа следующий бой проведет против Кубрата Пулева. Британец решил провести защиту титула IBF, где официальным претендентом является болгарин Пулев.
Кубрат Пулев в своем официальном фейсбуке опубликовал новость, что встретится с Джошуа.
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Скриншот фейсбук-страницы Пулева
Поединок должен состояться в мае 2020 года на арене футбольного клуба "Бешикташ".
На данный момент сторона Джошуа не подтвердила информацию о бое. Промоутером британца является глава Matchroom Boxing Эдди Хирн.
- Джошуа последний бой провел 7 декабря. В Саудовской Аравии британец победил Энди Руиса и вернул титулы WBA, WBO, IBF и IBO.
- Пулев последний бой провёл 9 ноября и победил Райделла Букера.
- Джошуа и Пулев должны были провести бой еще в октябре 2017 года, но болгарин получил травму.
- Вероятно, что титул WBO, которым владеет Джошуа станет вакантным. В таком случае за титул сразится Александр Усик.
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