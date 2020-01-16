Джошуа проведет бой с Пулевым: дата и место

Британец Энтони Джошуа следующий бой проведет против Кубрата Пулева. Британец решил провести защиту титула IBF, где официальным претендентом является болгарин Пулев.

Кубрат Пулев в своем официальном фейсбуке опубликовал новость, что встретится с Джошуа.

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Скриншот фейсбук-страницы Пулева

Поединок должен состояться в мае 2020 года на арене футбольного клуба "Бешикташ".

На данный момент сторона Джошуа не подтвердила информацию о бое. Промоутером британца является глава Matchroom Boxing Эдди Хирн.