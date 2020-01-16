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Джошуа проведет бой с Пулевым: дата и место

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Энтони Джошуа / PA:Press Association

Британец Энтони Джошуа следующий бой проведет против Кубрата Пулева. Британец решил провести защиту титула IBF, где официальным претендентом является болгарин Пулев.

Кубрат Пулев в своем официальном фейсбуке опубликовал новость, что встретится с Джошуа.

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Скриншот фейсбук-страницы Пулева

Поединок должен состояться в мае 2020 года на арене футбольного клуба "Бешикташ".

На данный момент сторона Джошуа не подтвердила информацию о бое. Промоутером британца является глава Matchroom Boxing Эдди Хирн.

  • Джошуа последний бой провел 7 декабря. В Саудовской Аравии британец победил Энди Руиса и вернул титулы WBA, WBO, IBF и IBO.
  • Пулев последний бой провёл 9 ноября и победил Райделла Букера.
  • Джошуа и Пулев должны были провести бой еще в октябре 2017 года, но болгарин получил травму.
  • Вероятно, что титул WBO, которым владеет Джошуа станет вакантным. В таком случае за титул сразится Александр Усик.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Энтони Джошуа Бокс
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