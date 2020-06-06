Боксер Беринчик назвал украинцев овцами и необразованными гражданами – видео
Украинский боксер Денис Беринчик сравнил украинский народ с гражданами в более молодых странах.. Спортсмен считает, что каждый должен начинать с себя, но по его мнению, украинцам не хватает ума, чтобы поднять уровень страны.
Об этом боксер рассказал в эфире Sport Arena в Instagram. Денис Беринчик считает, что общество многих стран имеют значительно более высокий интеллект, чем украинцы.
Читайте также Яркий нокаут за одну секунду: украинский боксер превзошел все ожидания – видео
Невежественный народ Украины
Большая часть нашего населения – она необразованная, неграмотная, интеллектуально не мыслит,
– заявил спортсмен.
Спортсмен отметил, что только каждый сам своим поведением может изменить страну. Сложно сделать что-то, когда люди не понимают, что от них требуют.
По словам боксера, в телевизоре говорят много мудрых вещей, которые украинцы не смогут понять.
Достижения Дениса Беринчика
- Серебряный призер Олимпийских игр (2012).
- Серебряный призер чемпионата мира (2011).
- Бронзовый призер летней Универсиады (2013).
- Дважды становился чемпионом Украины (2013, 2014).
- Заслуженный мастер спорта Украины по боксу.
- Денис Беринчик известен своими эпатажными выходами на бой. В одном из поединков появился в костюме "Супермарио", а перед этим боксер выезжал к рингу на лошади.