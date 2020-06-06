Украинский боксер Денис Беринчик сравнил украинский народ с гражданами в более молодых странах.. Спортсмен считает, что каждый должен начинать с себя, но по его мнению, украинцам не хватает ума, чтобы поднять уровень страны.

Об этом боксер рассказал в эфире Sport Arena в Instagram. Денис Беринчик считает, что общество многих стран имеют значительно более высокий интеллект, чем украинцы.

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Невежественный народ Украины

Большая часть нашего населения – она необразованная, неграмотная, интеллектуально не мыслит,

– заявил спортсмен.

Спортсмен отметил, что только каждый сам своим поведением может изменить страну. Сложно сделать что-то, когда люди не понимают, что от них требуют.

По словам боксера, в телевизоре говорят много мудрых вещей, которые украинцы не смогут понять.

Достижения Дениса Беринчика