Боксер Наоя Иноуэ – японский монстр, рекордсмен и победитель WBSS

Наоя Иноуэ – японский боксер, родился 10 апреля 1993 года, в городе Дзама. Победитель финала второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в легком весе (до 53,5 кг). В течение карьеры владел поясами чемпиона мира в 3 весовых категориях, прославился, как грозный нокаутер.

Боксом начал заниматься с детства, первым тренером будущего спортсмена стал его отец. На любительском уровне имел неплохие, но не чрезвычайные успехи. Любительский рекорд составляет 81 бой, 75 побед, из которых 48 нокаутом и 6 поражений. Был призером многих престижных турниров, среди которых: 3 место на юношеском чемпионате Азии, серебро в отборочном турнире на Олимпийские игры. На них, собственно, не поехал, а начал карьеру профессионала.

Читайте также: Топ-5 непобедимых украинских боксеров, которые могут стать чемпионами мира

Подписал контракт с местным японским промоутером Хибуки Охаши, который гарантировал Наои бои только с боксерами из топ-50 рейтинга. Это принесло свои плоды. В четвертом поединке единогласным решением победил соотечественника, будущего чемпиона мира в двух весовых категориях Рёичи Тагучи, а уже в своем шестом поединке нокаутировал опытного мексиканца Адриана Эрнандеса и отобрал титул WBC в категории до 49 кг.

После этого молодой японец не собирался сбавлять обороты. Провел одну успешную защиту титула и поднялся сразу на 2 весовые категории. Поднялся для того, чтобы за два раунда буквально вынести с ринга аргентинского чемпиона, опытного Омара Нарваэса. Для последнего это был 12 по счету защита титула WBO до 52,2 кг.

Читайте также: Райан Гарсия – боксер, бросающий вызов Ломаченко, нокаутирующий соперников в первом раунде

После этой героической победы, которую смело можно ставить в уровень с 12 подвигами Геракла, болельщики стали называть маленького японца "Монстр", и не из-за внешности. Следует добавить: в этом поединке Иноуэ установил интересное в то время достижение. Он быстрее всех за всю историю бокса стал чемпионом мира во 2 весовых категориях – ему понадобилось всего 8 боев (в июня 2016 года его рекорд побьет Василий Ломаченко, которому понадобится всего 7 поединков).

В лимите 52 килограмм "Монстр" задержался на 3 года, за которые успел 7 раз успешно защитить свой титул. Но о нем все еще не говорили, как хотелось ему самому. Не самый популярный вес, и не самые сложные бои не приносили уроженцу Дзама желаемой славы, денег и всемирного признания. Часто эксперты забывали о нем и не включали даже в топ-10 рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории.

Для решения этих проблем, Наоя идет на штурм третьей весовой категории. За 1 минуту 52 секунды нокаутирует британца Джейми Макдоннелла и становится чемпионом WBO в лимите 53,5 килограмма. Эта победа, кроме титула, принесла ему и возможность принять участие в турнире Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

В суперсерии он продолжил поражать еще сильнее. Для победы в четвертьфинале ему понадобился один раунд, а для полуфинала – два раунда. Только вышколенный уже почти 20-летней карьерой и 45 боями, настоящий воин Нонито Донэр смог достойно сопротивляться японскому феномену. Яркий бой продлился все отведенные 12 раундов, хотя и закончился единогласным решением судей в пользу Иноуэ.

К слову: Японский боксер Наоя Иноуэ провел 10 раундов с двумя лицевыми переломами и выиграл бой

После победы в турнире Наоя стал явным лидером этой весовой категории. Он уже имеет два из четырех самых престижных титулов: WBO и WBC.

Что его ожидает в дальнейшем?

После победы был подписан контракт с Бобом Арумом и его промоутерской компанией Top Rank. Это должно дать свои плоды. Влиятельный промоутер сможет организовать для японца все желаемые поединка.

А самыми желанными, наверное, являются унификации с другими чемпионами этого дивизиона и получение звания абсолютного чемпиона мира. После этого можно ожидать переход в другие дивизионы и потенциальные поединке с Гильермо Ригондо, Гэри Расселом и даже с коллегой по Top Rank – украинцем Василием Ломаченко.

Читайте также: Отобравший у Ломаченко чемпионский пояс боксер провел первую защиту титула: видео

Личная жизнь

Традиционно для японцев ведет достаточно закрытый образ жизни, из-за чего узнать какие-то подробности личной жизни очень трудно. Впрочем известно, что в 2015 году женился, имя его невесты не афишируется, ходят слухи, что с этой девушкой он знаком с детства. В интервью говорит, что мечтает о трех детях, из которых двое будут мальчиками, а также одна девочка. Обещает запретить им заниматься боксом.

У него есть младший брата Такума, который также боксер.

Среди хобби Иноуэ называет просмотр мультфильмов. Иногда вспоминает однако, как смотрел их в детстве с братом и мечтал попасть в парк развлечений Диснейленд. Кстати, сейчас братья регулярно посещают этот парк в американской Калифорнии.