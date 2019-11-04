Райан Гарсия – боксер, бросающий вызов Ломаченко, нокаутируя соперников в первом раунде

Вечер бокса 2 ноября был интересен не только боем между Саулем Альваресом и Сергеем Ковалевым. Интригующим, особенно для Украины, был также главный поединок андеркарда между Райаном Гарсией и Ромеро Дуно.

Райан Гарсия: краткая биография

Родился 8 августа 1998 года.

Выступает в легком весе (до 61,2 килограмма)

Провел 19 боев на профессиональном ринге, во всех победил (16 – нокаутом)

Райан Гарсия – топ проспект легкой весовой категории (именно в этом весе чемпионом по трем из четырех основных версий является украинец Василий Ломаченко). Он не просто боксер. Райан Гарсия, не смотря на свой молодой возраст (ему всего 21 год), уже успел стать настоящей звездой.

Не меньше внимания, чем собственно бокса, американец уделяет развитию своей медийной популярности. Его называют бойцом новой генерации. По количеству подписчиков в Instagram он далеко обогнал Теренса Кроуфорда (500 тысяч читателей), Деонтея Уайлдера (2,1 миллиона читателей) и Тайсона Фьюри (2,2 миллиона читателей). Их число приближается к 4 миллионам и неустанно растет.

Это к тому же, что парень еще не получил и полноценного пояса чемпиона мира. Все благодаря привлекательной внешности и помощи звездного коллеги – Сауля Альвареса. Боксеры тренируются в одном зале и часто спаррингуют друг с другом, помогая подготовиться к поединкам. Гарсия часто выкладывает фото и видео с тренировок, которые собирают десятки и сотни тысяч лайков и просмотров.

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Бой против Ромеро Дуно и первый титул

2 ноября американец с мексиканскими корнями завоевал свой первый серьезный титул – WBC Silver. Для того, чтобы его выиграть, Райан провел в ринге меньше чем 2 минуты. Противник – Ромеро Дуно – не смог создать достойную оппозицию молодому боксеру, действовал слишком очевидно. Американец легко воспользовался его ошибками. Хорошая двушка уже в середине 1 раунда положила крест на амбициях филиппинца.

Видео боя Райан Гарсия – Ромеро Дуно

Вызов для Ломаченко

Перед боем красавец из Калифорнии бросил вызов другим топам дивизиона: Девину Хэйни, Джервонти Дэвису ну и, конечно, Василию Ломаченко. Нельзя сказать, что это было сделано лишь для пиара и набора очередных подписчиков в соцсетях. Представитель Golden Boy Promotions действительно является очень перспективным парнем. Себя он называет: "Самым большим проспектом в истории бокса". И добавляет, что по узнаваемости среди 21-летних боксеров с ним мог спорить разве что Майк Тайсон и его владелец промоутерской компании Оскар Де Ла Хоя.

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Не смотря на раннее начало карьеры в профи, он многого достиг и как любитель. На любительском ринге провел около 240 боев. Многократно выигрывал национальный чемпионат в разных возрастных категориях, побеждал на престижном турнире "Серебряные перчатки" и молодежном чемпионате мира.

В своем арсенале имеет невероятную скорость рук, обладает прицельным акцентированным ударом, что и продемонстрировал в последнем бою. Подвижный на ногах, хорошо работает корпусом. Несмотря на мексиканское корни, поединки ведет довольно разумно, не лезет в необдуманные обмены. Как для представителя легкого веса имеет неплохую антропометрию (рост 179 сантиметров). Это дает преимущество над оппонентами в своей весовой категории и возможность для перехода в более тяжелые дивизионы.

Потенциальный бой Ломаченко – Гарсия станет мегафайтом огромного масштаба. Этот ивент может принести сотни тысяч, а возможно и миллионы проданных платных трансляций, конвертируемых в десятки миллионы сделанных долларов.

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После победы Альвареса над Ковалевым многие заговорили о том, что на вершине рейтинга P4P теперь мексиканец. Якобы он более смелый боксер и имеет больше прав на господство в этом рейтинге. Если Ломаченко и его команда хотят доказать, что Василий был и продолжает быть лучшим боксером мира независимо от весовой категории, то им нужно рисковать и соглашаться на самые сложные бои. Один из таких боев – поединок с Райаном Гарсией.