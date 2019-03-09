Боксер из Украины завоевал пояс IBF International

Полусредневес Максим Продан (15-0-1, 14 КО), который родился в городе Новоселица, который находится в Черновицкой области, завоевал титул IBF International в полусреднем весе.

Накануне 26-летний боксер на вечере бокса в Милане в 10-раундовом бою единогласным решением судей победил бельгийца Стива Джамоя (25-7-2, 5 КО).

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Соперник чаще попадал в цель, однако Продан не раз сбивал того с ног. Судейские записки показали уверенное преимущество Макса: 98:92, 97:93 и 96:93.

К слову, титулом чемпиона мира IBF в этом дивизионе владеет Эррол Спенс (24-0, 21 КО).

Спорт 24 писал, что чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Шон Портер (29-2-1, 17 КО) едва сумел уложиться в лимит своего дивизиона перед первой защитой пояса.

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