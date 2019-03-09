Боксер из Украины завоевал пояс IBF International

22 Читати новину українською
Максим Продан
Максим Продан / Getty Images

Полусредневес Максим Продан (15-0-1, 14 КО), который родился в городе Новоселица, который находится в Черновицкой области, завоевал титул IBF International в полусреднем весе.

Накануне 26-летний боксер на вечере бокса в Милане в 10-раундовом бою единогласным решением судей победил бельгийца Стива Джамоя (25-7-2, 5 КО).

Читайте также: Миллиард гривен: Владимир Кличко получил предложение возобновить карьеру

Соперник чаще попадал в цель, однако Продан не раз сбивал того с ног. Судейские записки показали уверенное преимущество Макса: 98:92, 97:93 и 96:93.

К слову, титулом чемпиона мира IBF в этом дивизионе владеет Эррол Спенс (24-0, 21 КО).

Спорт 24 писал, что чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Шон Портер (29-2-1, 17 КО) едва сумел уложиться в лимит своего дивизиона перед первой защитой пояса.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Тарас Шевченко: факты о деятеле искусства, которых не знает большинство
сегодня
18915
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Американского боксера раздели догола и постригли, чтобы он уложился в вес: видео
сегодня 13:23 Американского боксера раздели догола и постригли, чтобы он уложился в вес: видео
41
У скандального Марадоны обнаружили еще троих новых детей на Кубе
сегодня 10:52 У скандального Марадоны обнаружили еще троих новых детей на Кубе
41
Харьковчанин Тихон Черняев – 9-летний шахматный рекордсмен
сегодня 10:01 Харьковчанин Тихон Черняев – 9-летний шахматный рекордсмен
63
Украинец Михайлюк пропустил третий матч подряд за "Детройт"
сегодня 09:55 Украинец Михайлюк пропустил третий матч подряд за "Детройт"
7
"Реал" хочет купить Неймара за космические деньги: названа сумма
8 марта 21:29 "Реал" хочет купить Неймара за космические деньги: названа сумма
110
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук