Боксер Эррол Спенс попал в серьезную аварию, от Ferrari остался металлолом: фото и видео

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Эррол Спенс
Эррол Спенс

Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBC в полусреднем весе Эррол Спенс попал в серьезную автомобильную аварию.

Утром 10 октября боксер на своей Ferrari не справился с управлением. В результате аварии сам спортсмен получил серьезные повреждения. Все потому, что он не был пристегнут. Он был госпитализирован.

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По данным издания Mirror, Спенс перед аварией веселился со своими друзьями в одном из ночных клубов Далласа. Употреблял ли он алкоголь – пока неизвестно.

Видео с места аварии Эррола Спенса

Последний свой бой Эррол Спенс провел 28 сентября, когда победил Шона Портера и стал чемпионом мира по версиям IBF и WBC в полусреднем весе.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Бокс Аварии и ДТП
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