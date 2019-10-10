Боксер Эррол Спенс попал в серьезную аварию, от Ferrari остался металлолом: фото и видео

Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBC в полусреднем весе Эррол Спенс попал в серьезную автомобильную аварию.

Утром 10 октября боксер на своей Ferrari не справился с управлением. В результате аварии сам спортсмен получил серьезные повреждения. Все потому, что он не был пристегнут. Он был госпитализирован.

#BREAKING Sources confirm boxer #ErrolSpence seriously injured in overnight crash along Riverfront Blvd. He was ejected from the car. @DanGodwinFOX4 live with the latest @GoodDayFox4 @FOX4 pic.twitter.com/68mYiogZGs — FOX4Terry (@FOX4Terry) October 10, 2019

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По данным издания Mirror, Спенс перед аварией веселился со своими друзьями в одном из ночных клубов Далласа. Употреблял ли он алкоголь – пока неизвестно.

Видео с места аварии Эррола Спенса

Последний свой бой Эррол Спенс провел 28 сентября, когда победил Шона Портера и стал чемпионом мира по версиям IBF и WBC в полусреднем весе.