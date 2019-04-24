Боксер, которому Ломаченко бросил вызов, отказался от пояса WBC

Американский боксер Майки Гарсия (39-1, 30 КО) отказался от титула Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе. В обмен Гарсия, который покорил четыре весовые категории, получил звание "почетного" чемпиона WBC.

Гарсия завоевал титул WBC в январе 2017 года. Он брутально нокаутировал в 3-м раунде Деяна Златичанина из Черногории. Затем провел два подряд бои в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

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Сначала Гарсия перебоксировал земляка Эдриена Броунера, затем отобрал титул по версии IBF в россиянина Сергея Липинця. В июле 2018 года Гарсия в легкой весовой категории провел объединительный бой с чемпионом по версии IBF Робертом Истер и победил единогласным решением судей.

В последний раз Гарсия выходил в ринг в марте 2019 года. Поднявшись в полусредний вес (до 66,7 кг), он пытался отобрать титул по версии IBF в Эррол Спенс, но проиграл единогласным решением судей.

Ожидается, что за вакантный пояс боксировать первый номер рейтинга WBC, победитель Олимпийских игр-2012 – британец Люк Кемплбелл (20-2, 16 КО). Его наиболее вероятным соперником является россиянин Заур Абдуллаев (11-0, 7 КО), который удерживает титул WBC Silver. Пока Рада не вынесла официальное решение о поединке.

На бой с Майки Гарсией за титул WBC претендовал украинец Василий Ломаченко. Об этом заявил промоутер Ломаченко и руководитель компании Top Rank Боб Арум. Такое заявление он сделал после того, как Ломаченко победил Кроллу, отправив британца в нокдаун в четвертом раунде. Сам Ломаченко вызвал его на бой.

Британец Кемплбелл, который претендует на пояс WBC, уже успел бросить вызов украинцу Ломаченко. Однако его промоутер Эдди Хирн заявил, что пока не планирует организовывать этот бой. Поэтому, Ломаченко вряд ли в ближайшее время сможет завоевать титул WBC.

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