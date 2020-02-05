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Боксер, который обещал уничтожить Ломаченко, арестован за домашнее насилие

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Джервонта Дэвис / Baltimore Sun

Обладатель пояса WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) арестован полицией Корал Гейблс, Майами, Флорида.

1 февраля американец, не желая того, стал звездой интернета. В сеть попало видео, где он во время благотворительного баскетбольного матча начал кричать на свою бывшую девушку Андретти Смузерс, которая является матерью его дочери, схватил ее за горло и вывел из зала.

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В результате длительного расследования, после получения уведомления от социальных сетей и жертвы, 1 февраля Дэвис был замечен в рукоприкладстве по отношению к своей бывшей девушке, с которой у них есть ребенок. Дэвис добровольно пришел в отделение полиции Корал Гейблс и сдался детективам, которые занимаются этим делом,
– говорится в заявлении полиции.

Видео инцидента с участием Дэвиса

  • Как известно, Дэвис владеет титулом WBA в легком весе. Де-факто этим титулом владеет украинец Василий Ломаченко.
  • Однако пояс формально перешел к Дэвису после того, как Ломаченко получил статус "франчайзингового" чемпиона мира.
  • Дэвис выиграл пояс WBA в легком весе 28 декабря, одолев Юриоркиса Гамбоа.
  • В будущем Дэвис может встретиться с Ломаченко. Для этого нужно, чтобы оба боксера были в одной весовой категории.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
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