Боксер, который обещал уничтожить Ломаченко, арестован за домашнее насилие
Обладатель пояса WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) арестован полицией Корал Гейблс, Майами, Флорида.
1 февраля американец, не желая того, стал звездой интернета. В сеть попало видео, где он во время благотворительного баскетбольного матча начал кричать на свою бывшую девушку Андретти Смузерс, которая является матерью его дочери, схватил ее за горло и вывел из зала.
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В результате длительного расследования, после получения уведомления от социальных сетей и жертвы, 1 февраля Дэвис был замечен в рукоприкладстве по отношению к своей бывшей девушке, с которой у них есть ребенок. Дэвис добровольно пришел в отделение полиции Корал Гейблс и сдался детективам, которые занимаются этим делом,
– говорится в заявлении полиции.
Видео инцидента с участием Дэвиса
- Как известно, Дэвис владеет титулом WBA в легком весе. Де-факто этим титулом владеет украинец Василий Ломаченко.
- Однако пояс формально перешел к Дэвису после того, как Ломаченко получил статус "франчайзингового" чемпиона мира.
- Дэвис выиграл пояс WBA в легком весе 28 декабря, одолев Юриоркиса Гамбоа.
- В будущем Дэвис может встретиться с Ломаченко. Для этого нужно, чтобы оба боксера были в одной весовой категории.