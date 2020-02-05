Боксер, который обещал уничтожить Ломаченко, арестован за домашнее насилие

Обладатель пояса WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) арестован полицией Корал Гейблс, Майами, Флорида.

1 февраля американец, не желая того, стал звездой интернета. В сеть попало видео, где он во время благотворительного баскетбольного матча начал кричать на свою бывшую девушку Андретти Смузерс, которая является матерью его дочери, схватил ее за горло и вывел из зала.

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В результате длительного расследования, после получения уведомления от социальных сетей и жертвы, 1 февраля Дэвис был замечен в рукоприкладстве по отношению к своей бывшей девушке, с которой у них есть ребенок. Дэвис добровольно пришел в отделение полиции Корал Гейблс и сдался детективам, которые занимаются этим делом,

– говорится в заявлении полиции.

Видео инцидента с участием Дэвиса

Gervonta Davis rolled up ready to straight choke slam shorty pic.twitter.com/NLYHwzYI0i — RIP Kobe Bryant? (@mr_Iuares) February 1, 2020