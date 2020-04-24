Боксер, который отправил Ломаченко в нокдаун, хочет реванш: украинец уже дал согласие

Венесуэльский боксер Хорхе Линарес хочет реванша против украинца Василия Ломаченко. Бывший чемпион мира в легком весе заявил, что Василий в личной беседе заявил, что также хочет провести еще один бой.

По мнению Линареса, реванш возможен в будущем, однако ему нужно улучшить позицию в рейтинге, сообщает BoxingScene.

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Реванш? Да, возможно, однажды он состоится. У меня хорошие отношения с Ломаченко, раз мы виделись на Конгрессе WBO в Японии. Он тоже хочет этого боя, но теперь я гораздо ниже его в рейтинге, так что мне необходимо подняться,

– заявил Линарес.

Первый бой между боксерами состоялся в мае 2018 года и завершился победой Ломаченко техническим нокаутом в 10 раунде. Следует отметить, что в 6 раунде Линарес отправил Ломаченко в нокдаун.

Я очень хорошо помню, что подошел к бою с Ломаченко в очень хорошей физической форме. Бой с ним – невероятный опыт, ведь Василий – лучший боец, с которым я когда-либо дрался в своей карьере. Но я хочу реванш, поэтому старательно тренируюсь,

– резюмировал Хорхе.

В поединке против Хорхе Линареса украинец завоевал титулы чемпиона по версиям WBA и журнала The Ring.

После боя с Ломаченко венесуэлец успел провести 4 поединка. Линарес одолел Абнера Котто, Аль Тойогона и Карлоса Моралеса, но проиграл в чемпионском бою Пабло Сезару Кану.

Ломаченко – Линарес видео победы украинца

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