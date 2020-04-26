Боксер нокаутировал соперника ударом ниже пояса и одержал победу: видео
В Никарагуа несмотря на пандемию COVID-19 состоялся вечер бокса. Одним из самых интересных поединков был с участием местного боксера Габриэля Эскаланте, который одержал скандальную победу.
Эскаланте, выступающий в полусреднем весе, одержал досрочную победу над опытным земляком Марио Майреной, сообщает 24 канал.
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Марио в последних четырех поединках капитулировал в первом раунде, но на этот раз продержался аж до 5-й трехминутки.
В пятом раунде в одном из моментом Габриэль нечаянно ударил Марио ниже пояса.
Рефери не заметил этого и начал отсчет нокдауна Майрено. Спортсмен встать не смог и была зафиксирована победа Эскаланте.
Один из самых интересных поединков прошел в минимальном весе. В очной схватке сошлись местные Эльесер Гасо и Байрон Кастеллон. Это была седьмая встреча боксеров.
Кастеллон впервые одержал победу над непримиримым соперником. Бойцы устроили зрелищный бой, в котором активнее и точнее был андердог.
Смотрите видео боя
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