Боксер нокаутировал соперника ударом ниже пояса и одержал победу: видео

В Никарагуа несмотря на пандемию COVID-19 состоялся вечер бокса. Одним из самых интересных поединков был с участием местного боксера Габриэля Эскаланте, который одержал скандальную победу.

Эскаланте, выступающий в полусреднем весе, одержал досрочную победу над опытным земляком Марио Майреной, сообщает 24 канал.

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Марио в последних четырех поединках капитулировал в первом раунде, но на этот раз продержался аж до 5-й трехминутки.

В пятом раунде в одном из моментом Габриэль нечаянно ударил Марио ниже пояса.

Рефери не заметил этого и начал отсчет нокдауна Майрено. Спортсмен встать не смог и была зафиксирована победа Эскаланте.

¡TREMENDO ATAQUE!



Gabriel Escalante acabó con Mairana en el quinto asalto con unos ganchos de poder.



¡Revívelo #ESPNKnockout pic.twitter.com/luHCEkr8kc — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) April 26, 2020

Один из самых интересных поединков прошел в минимальном весе. В очной схватке сошлись местные Эльесер Гасо и Байрон Кастеллон. Это была седьмая встреча боксеров.

Кастеллон впервые одержал победу над непримиримым соперником. Бойцы устроили зрелищный бой, в котором активнее и точнее был андердог.

Смотрите видео боя

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