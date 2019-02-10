Боксер, с которым хочет драться Ломаченко, сломал нос сопернику и грубо его нокаутировал: видео

"Суперчемпион" мира по версии WBA во втором полулегком весе (до 59 кг) американец Джервонта Дэвис без проблем победил мексиканца Уго Руиса.

Дэвис в первом раунде набросился на своего оппонента и это завершилось для Руиса переломом носа и нокдауном на последних секундах стартовой трехминутки.

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Руис поднялся на ноги, но дал понять рефери, что продолжать бой не намерен. Следовательно, Джервонта победил техническим нокаутом.

Ранее Дэвис неоднократно выражал желание провести бой с чемпионом мира по версиям WBA и WBО в легком весе Василием Ломаченко. В частности, Джервонта уверен, что сможет победить Ломаченко. Среди главных недостатков украинца он отмечает то, что Василий слишком свысока относится к своим оппонентам на ринге.

Ломаченко же заявлял, что его цель на следующий год – объединить все титулы в легком весе и драться с теми бойцами, которые слишком много болтают. В частности, Василий хочет провести бой против Джервонты Дэвиса.

Кто такой Джервонта Дэвис? 24-летний американский боксер по прозвищу "Танк", выступающий во втором полулегком весе (до 59 кг) и являющийся чемпионом по версии WBA. На профессиональном ринге он провел 21 бой и все выиграл – 20 нокаутов. Его рост 166 см, а размах рук – 171 см. Промоутер Дэвиса – легендарный экс-боксер Флойд Мейвезер-младший.

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