Боксер Тайсон Фьюри предлагал фермеру 30 тысяч долларов для прикрытия употребления допинга

Английский боксер Тайсон Фьюри предлагал фермеру немалые средства, чтобы тот сообщил представителям допингового агентства о том, что это вина только фермера, который добавил допинг в пищу спортсмена.

Местный фермер Мартин Керфут, проживающий в Ланкашире (графство на северо-западе Англии) утверждает, что в феврале 2015 года один из членов команды чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри предложил ему 30 тысяч долларов.

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Вместо этого он должен был соврать представителям Британского антидопингового агентства о том, что Фьюри провалил допинг-тест на анаболический стероид нандролон из-за приема в пищу некачественного мяса дикого кабана, которое Керфут поставлял Фьюри. Деньги за эти показания он так и не получил.

Допинг-тест на нандролон тогда также провалил двоюродный брат Тайсона – Хью Фьюри.

Британское антидопинговое агентство проведет по этому вопросу расследование.

Добавим, что чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри ввязался в допинг-скандал. Перед боем с Владимиром Кличко в ноябре прошлого года он якобы принял допинг. Препарат, который тогда аномально превышал содержание в организме боксера является анаболическим стероидом и помогает нарастить мышцы.

Популяризация вне ринга

Фьюри активно раскручивает и популяризирует себя всеми возможными способами. Очень часто вызывает известных бойцов на ринг через свой твиттер. Многократно вступал в словесную перепалку с Дэвидом Прайсом, в грубой форме вызвал на ринг чемпиона UFC Кейна Веласкеса. Многократно вызывал на ринг Дэвида Хэя, Виталия и Владимира Кличко.

В 2013 году Фьюри был оштрафован на 3000 фунтов за некорректные записи в твиттере. В апреле этого же года после победы над Стивом Каннингемом спел с ринга в прямом эфире.

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