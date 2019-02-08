Боксер в Киеве побил подростков, которые забросали его автомобиль снегом: видео

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Владимир Сидоренко
Владимир Сидоренко / 2000

В Киеве водитель подрался с подростками, которые забросали его автомобиль снегом. Впоследствии оказалось, что мужчина – профессиональный боксер и чемпион мира по кикбоксингу.

Видео опубликовали в сообществе "Киев оперативный". Сам инцидент произошел еще 6 февраля. Однако на нем видно только конец драки, где мужчина ударил одного из подростков и повалил на землю.. В то время как его товарищи снимали это на телефон. При том, что момента с бросанием снега на автомобиль нет.

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Водій цього #Mitsubishi отримав у лобове скло сніжок. Після цього вийшов і надавав тлумаків школярам. Такє, не було дитинства, мабуть

Опубліковано Киев Оперативный Середа, 6 лютого 2019 р.

Впоследствии оказалось, что водитель автомобиля – Владимир Сидоренко, украинский боксер, чемпион мира по боксу среди профессионалов по версии UBA и чемпион мира по кикбоксингу.

"Да, это был я. Я бы не сказал, что снежку (бросили, – ред.). Закрыло лобовое, как это может быть снежка? Я думаю, что они специально это на телефон снимали... думали что я поеду... Если бы я выехал на машине, я бы попал в аварию", – рассказал Сидоренко в комментарии Громадскому.

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При этом он добавил, что первым драку начали именно подростки.

"Нет видео того, где он меня ударил так, что я растерялся немного. Это лишь концовка видео, где я поднялся и начал с ним драться", – заявил Сидоренко.

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Теги: Спорт Бокс Новости Киева
Источник: 24 Канал
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