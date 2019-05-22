Боксер Вячеслав Узелков может стать народным депутатом

На 21 июля в Украине назначены внеочередные выборы в Верховную Раду. Стать народным депутатом может и бывший боксер Вячеслав Узелков.

Об этом сам Вячеслав Узелков заявил на своей странице в Facebook. По его словам, ему предложили пройти в Верховную Раду от одной из партий. Какой именно, боксер не назвал.

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"От одной политической партии я получил очень интересное приглашение. Скажу откровенно, не вижу себя депутатом Верховной Рады. Да и Винницу я очень люблю и сделал бы свой город лучше, и поднял бы спорт и физкультуру на уровень выше. Я всегда хотел перевернуть все в спорте и сделать это правильно", – написал Узелков.

Но спортсмен не уверен, стоит ли ему идти в политику. Поэтому решил спросить об этом у своих читателей.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Указ вступает в силу со дня его опубликования в официальных изданиях – "Голос Украины" и "Правительственный курьер". По состоянию на 22 мая он не был опубликован.

Кто такой Вячеслав Узелков?Украинский боксер-профессионал, который выступал в полутяжелой весовой категории 8 апреля 1979 года в Виннице.



В профессиональном боксе Узелков провел 34 поединка, выиграл 30 (18 из них – нокаутом).



В 2007 году Узелков выиграл вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA. Но в 2010 году проиграл его Бейбуту Шуменову. Впоследствии украинец завоевал титул интерконтинентального чемпиона мира WBO в 2012 году. Через год проиграл его французу Дуду Нгумбу (именно его победил другой украинец Александр Гвоздик 30 марта 2019 года). В 2013 году Узелков стал Интернациональным чемпионом по версии IBO в полутяжелом весе.



12 апреля 2014 года Узелков провел свой последний поединок, где уступил сербу Геарду Аетовичу



После этого Узелков стал тренером. Также он вместе с бывшей женой Мариной Узелковой участвовал в качестве ведущего или члена жюри в различных шоу на украинском телевидении.