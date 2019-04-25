Боксер, вызванный на бой Ломаченко, проведет поединок против олимпийского чемпиона

Обладатель титула чемпиона IBF и WBA во втором полулегком весе Джервонта Дэвис проведет поединок 27 июля в родном Балтиморе.

Соперником непобедимого американца (20 побед нокаутом в 21 бою) будет олимпийский чемпион 2004 года кубинец Юриоркис Гамбоа, сообщает ESPN. Бой состоится в 14-тысячной Royal Farms Arena, и станет главным боем боксерского вечера.

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Стоит отметить, что 37-летний Гамбоа станет самым звездным и титулованным (экс-чемпион мира в полулегком весе по версиям WBA и IBF) противником в карьере молодого "Танка". Но не стоит забывать, что кубинец давно прошел пик своей физической формы, и в последние годы демонстрирует посредственные выступления.