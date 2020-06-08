Чемпионка мира в трех весовых категориях Клара Шилдс поделилась мнением об экс-чемпионке мира в суперсреднем весе Лейле Али.

В интервью Boxing Scene Шилдс заявила, что Лейла на самом деле не любит бокс, а любит возиться на кухне. Слова американки звучали как вызов.

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Я мечтаю нокаутировать Али, как Энн Вольф сделала это с Вондой Уорд в 2004 году. Это самый большой нокаут в истории бокса. Я бы порвала себе задницу на тренировках, чтобы нокаутировать Али, как Вольф это сделала с Уорд.



Все мои бои были односторонними, с кем бы я ни билась. А я боксировала со всеми. Я великий боец. Я лучшая девушка в боксе. В истории. Я GWOAT (Greatest Woman Of All Time). Али должна выйти и отстоять свое, она должна доказать, что она Али. Но я бы вытерла пол ее задницей. В каждом раунде,

– заявила Шилдс.

Интересно, что Лейла Али последний раз выходила в ринг в 2007 году, когда самой Шилдс было 12 лет. Сейчас Лейле уже 43 года.

Шилдс побила рекорд Ломаченко

Шилдс стала чемпионкой мира в трех дивизионах уже в своем десятом поединке, тогда как Василий Ломаченко для этого понадобилось 12 боев. А позже рекорд украинца повторил японец Косеи Танака.

Интересно, что Шилдс, как и Ломаченко, проиграла только один бой в ходе своей любительской карьеры, выиграв два золота Олимпийских игр и Кубок Вэла Баркера.

Ранее Шилдс уже заявляла о том, что нацелена на рекорд украинца, а также бросала вызов Геннадию Головкину.