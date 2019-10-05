Боксерша поцеловала соперницу в губы на дуэли взглядов и получила пощечину: видео

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Ева Бродницкая поцеловала соперницу
Ева Бродницкая поцеловала соперницу / Фото из открытых источников

Польская боксерша Ева Бродницкая получила пощечину на дуэли взглядов с аргентинкой Эдит Соледад Матисса накануне поединка за пояс Всемирной боксерской организации во втором полулегком весе.

Эва Бродница поцеловала соперницу прямо в губы. Эдит отреагировала резкой пощечиной. Девушки ввязались в драку, но охрана быстро разняла их.

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Поединок состоялся 4 октября. Победу раздельным решением судей одержала именно полячка. Аргентинская боксерша отказалась признавать свое поражение и показала средний палец Бродницкой.

К слову, у Бродницкой – 18 побед и 0 поражений, статистика Соледад – 16-1-11.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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