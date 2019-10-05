Боксерша поцеловала соперницу в губы на дуэли взглядов и получила пощечину: видео

Польская боксерша Ева Бродницкая получила пощечину на дуэли взглядов с аргентинкой Эдит Соледад Матисса накануне поединка за пояс Всемирной боксерской организации во втором полулегком весе.

Эва Бродница поцеловала соперницу прямо в губы. Эдит отреагировала резкой пощечиной. Девушки ввязались в драку, но охрана быстро разняла их.

Читайте также: Экс-тренера Усика и Кличко жестоко избили во время церемонии взвешивания: видео

Поединок состоялся 4 октября. Победу раздельным решением судей одержала именно полячка. Аргентинская боксерша отказалась признавать свое поражение и показала средний палец Бродницкой.

К слову, у Бродницкой – 18 побед и 0 поражений, статистика Соледад – 16-1-11.