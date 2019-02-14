Боксершам разрешили биться в спортивных хиджабах

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) позволила боксешам биться в спортивных хиджабах.

Такое решение было принято после совещания в Стамбуле, сообщает Boxingscene.com.

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Решение принято в связи с религиозными причинами, по которым некоторые спортсменки хотели бы выступать в специальном наряде.

Стоит отметить, что ношение хиджабов во время соревнований также существует и в других видах спорта: волейболе, баскетболе и фехтовании.

Что такое хиджаб?

Женская одежда в исламе, главное назначение которого – скрыть фигуру, очертания тела женщины. Хотя хиджаб предусматривает покрытие всего тела и головы, кроме лица и ладоней (именно такая форма является обязательной), нередко мусульманки закрывают даже лицо и ладони. В некоторых мусульманских странах ношение хиджаба является обязательным в соответствии с законодательством.



Первой среди таких стран является Саудовская Аравия, в которой женщины должны обязательно носить хиджаб только черного цвета вместе с никабом. Также ношение хиджаба является обязательным в Иране, где его еще называют "чадра". В нескольких мусульманских странах мира, среди которых Афганистан, Ирак, Малайзия и Судан, формы одежды женщин четко прописаны в законодательстве.

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