В сеть попал забавный ролик, где боксер попытался нокаутировать соперника нестандартным приемом.

В частности, один из бойцов-любителей, которому надоело работать руками, применил против соперника уличную "вертуху", ударив того в живот. Соответствующее видео опубликовано на Instagram-странице Boxing Media.

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К сожалению для агрессора, его план провалился – соперник остался на ногах, а его, судя по всему, дисквалифицировали.

"Черт возьми, никто не ожидал такого", – подписал ролик автор видео.

Нокаут за секунду от украинца

Украинский боксер Слава Кухар сумел победить своего соперника сразу после того, как судья начал поединок. Боксер удачно попал в голову соперника, что привело к его нокауту.

На любительском турнире Кухару удался феерический правый боковой. Удар прилетел прямо в голову оппонента. Судья остановил поединок, признав победу украинца нокаутом.