Боксеру, которого уничтожил Усик, запретили снова выйти в ринг

Бывший чемпион мира Энди Руис бросил вызов британцу Тони Белью, который завершил карьеру после драматического поражения Александру Усику. Белью ответил, что легко одолеет мексиканца. Однако Тони не позволяют вернуться в бокс.

Президент компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что не будет организовывать поединок Тони Белью, информирует Boxingnews24.

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Хирн заявил, что никогда не позволит Тони драться с Энди Руисом, ведь не хочет, чтобы Белью наносили вред.

Он также сказал, что чувствует себя виноватым перед британцем. Вероятно, Хирн подразумевает бой Тони с Александром Усиком, который завершился нокаутом.

Усик – Белью видео боя

"На прошлой неделе Белью звонил мне, и мы вспомнили о Руисе. Тони сказал: "Дай мне бой с Энди. Я играючи его побью". Вот я и вспомнил об этой истории в интервью. Наверное, мне не следовало поднимать эту тему. Далее начались разговоры о том, что Белью восстановит карьеру", – сказал Хирн.

Хирн добавил, что возвращение Белью в бокс возможно только с другим промоутером.

"Если он это сделает, то только с другим промоутером. Я не хочу, чтобы Тони снова получал вред. Но он может не согласиться с моим мнением", – подытожил Хирн.

Впоследствии в интервью talkSport Белью заявил, что очень скучает по боксу, но, несмотря на вызовы Энди Руиса, он не намерен возобновлять карьеру.

Что известно о Белью?

37-летний экс-боксер. Чемпион мира по версии WBC (2016-2017) и чемпион Европы по версии EBU (2015-2016) в первом тяжелом весе. Провел 34 поединка, одержал 30 побед, потерпел 3 поражения и однажды завершил бой вничью. После поражения Усику 10 ноября 2018 года объявил о завершении карьеры.

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