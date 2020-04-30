24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Боксеру, которого уничтожил Усик, запретили снова выйти в ринг

- Читати новину українською
Усик – Белью: момент нокауту
Усик – Белью: момент нокауту / GETTY IMAGES

Бывший чемпион мира Энди Руис бросил вызов британцу Тони Белью, который завершил карьеру после драматического поражения Александру Усику. Белью ответил, что легко одолеет мексиканца. Однако Тони не позволяют вернуться в бокс.

Президент компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что не будет организовывать поединок Тони Белью, информирует Boxingnews24.

Читайте также Известный тренер рассказал, как завершится бой Усик – Чисора

Хирн заявил, что никогда не позволит Тони драться с Энди Руисом, ведь не хочет, чтобы Белью наносили вред.

Он также сказал, что чувствует себя виноватым перед британцем. Вероятно, Хирн подразумевает бой Тони с Александром Усиком, который завершился нокаутом.

Усик – Белью видео боя

"На прошлой неделе Белью звонил мне, и мы вспомнили о Руисе. Тони сказал: "Дай мне бой с Энди. Я играючи его побью". Вот я и вспомнил об этой истории в интервью. Наверное, мне не следовало поднимать эту тему. Далее начались разговоры о том, что Белью восстановит карьеру", – сказал Хирн.

Хирн добавил, что возвращение Белью в бокс возможно только с другим промоутером.

"Если он это сделает, то только с другим промоутером. Я не хочу, чтобы Тони снова получал вред. Но он может не согласиться с моим мнением", – подытожил Хирн.

Впоследствии в интервью talkSport Белью заявил, что очень скучает по боксу, но, несмотря на вызовы Энди Руиса, он не намерен возобновлять карьеру.

Что известно о Белью?
37-летний экс-боксер. Чемпион мира по версии WBC (2016-2017) и чемпион Европы по версии EBU (2015-2016) в первом тяжелом весе. Провел 34 поединка, одержал 30 побед, потерпел 3 поражения и однажды завершил бой вничью. После поражения Усику 10 ноября 2018 года объявил о завершении карьеры.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Бокс Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Президент Франции хочет, чтобы топ-лиги Европы не возобновляли футбольный сезон
сегодня , 13:21 Президент Франции хочет, чтобы топ-лиги Европы не возобновляли футбольный сезон
Михайло Гема
Элина Свитолина устроила стриптиз во время стирки: видео
29 апреля , 17:33 Элина Свитолина устроила стриптиз во время стирки: видео
Юрій Семенюк