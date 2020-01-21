Боль не утихает, она никогда не исчезнет, – мама погибшего футболиста Эмилиано Сала

21 января 2019 года погиб футболист Эмилиано Сала. Он летел в самолете с французского Нанта в Кардифф, что в Уэльсе. Самолет с футболистом на борту упал в Ла-Манш.

С этого времени прошел год. Журналисты BBC посетили семью Эмилиано Сала, которая до сих пор живет в Аргентине. Там уже не было Орасио Сала. Отец футболиста умер от сердечного приступа в апреле 2019 года. Поэтому там остались мать Мерседес, брат Дарио и сестра Ромина.

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"Он был застенчивым, но всегда останавливался и подписывал автографы и делал селфи. Сегодня все эти поклонники – это те, кого я хочу поблагодарить, потому что они все еще присылают мне фотографии, которых я никогда не видела. Я получаю много сообщений из Франции, из Англии, из оставшейся Аргентины", – рассказала Мерседес.

По ее словам, Эмилиано бредил футболом. И однажды, когда ему было 15 лет, пообещал маме, что станет великим футболистом. Он очень радовался, когда получил возможность сыграть за команду английской премьер-лиги.

"Мы разговаривали дважды, а то и три раза в день. Каждый день. Это был мой сын. Он рассказывал мне все – что он ел, чем занимался. Иногда он жаловался, что неудачно сыграл, а иногда – о голах, которые он забивал" , – рассказала Мерседес.

"Я, к сожалению, не могу сказать, что нашла покой. Я все еще чувствую волнение. Я практически мертва, хотя еще живу. Это был страшный, ужасный год. Я его так любила. Я бы это говорила ему каждый день. С того звонка в шесть утра... Кажется, это было вчера, а уже прошел год. Боль не утихает, она никогда не исчезнет, ​​– добавила в конце она.

Что случилось с Эмилиано Сала?