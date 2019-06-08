Болельщик бросил в арбитра стулом на матче "Волынь" – "Карпаты": фото

Матч плей-офф за право играть в Премьер-лиге Украины между "Волынью" и "Карпатами" был прерван в компенсированное время.

Львовские "Карпаты" побеждали луцкий клуб со счетом 3:1, что гарантировало "львам" сохранение в УПЛ.

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В конце матча между игроками команд возникла потасовка, в которую решили вмешаться фанаты.

Значительное количество людей выбежало на поле выяснять отношения. Один из болельщиков швырнул стул в направлении арбитра Максима Козыряцкого.



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После этого бригада арбитров во главе с Козыряцким побежала в подтрибунное помещение. Информация о том, что матч остановлен или доигран – нет.

Поединок был прерван в середине второго тайма из-за того, что фанаты начали жечь фаеры.

В другом матче "Колос Ковалевка" переиграл "Черноморец" и впервые в истории вышел в УПЛ.