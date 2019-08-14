Болельщик "Динамо" жестко наехал на Цыганкова после матча с "Брюгге": видео (18+)

Киевское "Динамо" не сумело преодолеть 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, уступив бельгийскому "Брюгге".

После матча Беньямин Вербич был не единственным футболистом, который отправился к болельщикам.

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К трибуне пошли лишь четверо футболистов "Динамо", один из которых – капитан Виктор Цыганков – пообщался с болельщиком. Жестко и на повышенных тонах.

Видео разговора болельщика с Виктором Цыганковым (18+, нецензурная лексика)

Напомним, матч завершился вничью, 3:3. В первой игре победу одержал "Брюгге". Таким образом, бельгийцы по сумме двух игр вышли в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

После вылета из третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, "Динамо" напрямую попало в групповой этап Лиги Европы. При этом благодаря своему довольно высокому рейтингу, клуб будет жеребьеваться из первой корзины.

Также 14 августа Александр Хацкевич был официально уволен с поста главного тренера киевского "Динамо". Увольнение Хацкевича произошло из-за неудовлетворительных результатов "Динамо" в Лиге чемпионов.

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