Болельщик отпраздновал чемпионство любимой команды с черепом дедушки: видео

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Фанат "Расинга"
Фанат "Расинга" / twitter.com/FutbolEsquema

Футбольный клуб "Расинг" из Авельянеды стал чемпионом Аргентины впервые с 2014 года. Счастливые болельщики вышли на улицы отмечать титул.

Один из фанатов "Расинга", которого зовут Габриэль, взял на улицу череп своего дедушки, который он выкопал.

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Череп моего дедушки. Я пронес его так (показывает на майку, – Спорт24). Он был фанатом. Вперед, "Расинг"!,
– сказал мужчина

Мужчина считает, что его дедушка испытывает гордость за команду. "Его зовут Валентино Агилер. Можешь поздороваться", – добавил мужчина с черепом в руках.

"Расинг" стал чемпионом страны в девятый раз. Также клуб по разу побеждал в Кубке и Суперкубке страны, а также выигрывал Межконтинентальный кубок, что до сих пор не удавалось ни одному аргентинскому клубу.

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Теги: Спорт Футбол
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