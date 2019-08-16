Болельщик выбежал на поле и травмировал вратаря "Ливерпуля": видео

"Ливерпуль" может оказаться в затруднительном положении из-за травмы двух вратарей. После того, как повреждение получил основной голкипер Алиссон, "мерсисайдцы" рискуют потерять новичка Адриана.

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что вратарь Адриан может пропустить игру 2-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" из-за травмы. Матч состоится 17-го августа.

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Адриан стал героем для "Ливерпуля" в матче за Суперкубок УЕФА. Испанский вратарь совершил несколько спасений в матче против "Челси" и отразил решающий удар в серии пенальти.

Однако Адриан получил травму во время празднования победы в Суперкубке УЕФА, заявил тренер "Ливерпуля".

Болельщик, выбежал на поле, поскользнулся и ударил Адриана по лодыжке. Вчера она распухла. Сегодня я разговаривал с Адрианом, он сказал, что стало намного лучше. посмотрим,

– сказал Клопп.

Основной вратарь мерсисайдцев Алиссон также травмирован. В матче 1-го тура АПЛ с "Норвичем" (4:1) голкипер поскользнулся, выбивая мяч. Он повредил голень и пропустит старт нового сезона.

Если Адриан не сможет сыграть во 2-м туре, то ворота "Ливерпуля" будет защищать 20-летний Кевин Келлехер, который не провел ни одного матча за первую команду.

Также в стартовом составе "красных" может выйти 35-летний Энди Лонерган, который в прошлом сезоне выступал в третьем дивизионе Англии.