Болельщик вылепил из пластилина скульптуру украинской чемпионки Билодид: впечатляющее видео
Один из болельщиков самой молодой чемпионки мира по дзюдо в истории Дарьи Билодид выполнил для спортсменки скульптуру из пластилина.
Видео со своим творением скульптор показал в собственном Instagram.
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Ранее Спорт 24 сообщал, что Дарья Билодид претендует на звание "Спортсмен года" по версии 23-й общенациональной программы "Человек года-2018".
Также в 2018 году Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира в весовой категории до 48 килограмм. В обновленном рейтинге международной федерации дзюдо украинская чемпионка мира уверенно лидирует.
Источник: 24 Канал
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