Болельщик вылепил из пластилина скульптуру украинской чемпионки Билодид: впечатляющее видео

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Дарья Билодид
Дарья Билодид / Фото из открытых источников

Один из болельщиков самой молодой чемпионки мира по дзюдо в истории Дарьи Билодид выполнил для спортсменки скульптуру из пластилина.

Видео со своим творением скульптор показал в собственном Instagram.

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Портретик Дарьи Белодед :)

Публикация от Болдов Сергей (@boldov.sergey_sculptor)

Ранее Спорт 24 сообщал, что Дарья Билодид претендует на звание "Спортсмен года" по версии 23-й общенациональной программы "Человек года-2018".

Также в 2018 году Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира в весовой категории до 48 килограмм. В обновленном рейтинге международной федерации дзюдо украинская чемпионка мира уверенно лидирует.

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Теги: Спорт Дзюдо Дария Билодид
Источник: 24 Канал
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