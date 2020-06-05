Экс-футболист "Барселоны" Андрес Иньеста определился с идеальными портретом игрока. Испанец включил способности бывших напарников по команде Хави и Месси, а вот игра на втором этаже и физические кондиции достались от игроков принципиальных конкурентов.

Андрес Иньеста в разговоре с испанским изданием Marca поделился такой версией футболиста. Большинство футбольных грандов не были бы против иметь такого игрока в своей команде.

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Иньеста выделил хорошую игру ногами у его бывших одноклубников Хави (правая) и Лионеля Месси (левая). Физическую форму он отметил у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, а мастерство игры в воздухе – у защитника "Реала" Серхио Рамоса.

Достижения Андреса Иньесты