Болельщики "Барселоны" будут удивлены: легендарный Иньеста составил идеального футболиста
Экс-футболист "Барселоны" Андрес Иньеста определился с идеальными портретом игрока. Испанец включил способности бывших напарников по команде Хави и Месси, а вот игра на втором этаже и физические кондиции достались от игроков принципиальных конкурентов.
Андрес Иньеста в разговоре с испанским изданием Marca поделился такой версией футболиста. Большинство футбольных грандов не были бы против иметь такого игрока в своей команде.
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Иньеста выделил хорошую игру ногами у его бывших одноклубников Хави (правая) и Лионеля Месси (левая). Физическую форму он отметил у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, а мастерство игры в воздухе – у защитника "Реала" Серхио Рамоса.
Достижения Андреса Иньесты
- Иньеста перешел в "Виссел Кобе" летом 2018 года, выиграв до этого с "Барселоной" 32 трофея.
- Футболист отдал "каталонцам" 16 долгих лет.
- Сезон 2017/18 стал последним в футболке "каталонцев". Несмотря на то, что футболист имел пожизненный контракт с клубом. Последней, 674-й во всех турнирах, игрой в форме каталонцев для Иньесты стал матч против "Реал Сосьедад" 20 мая 2018 года.
- С новой командой уже успел стать обладателем Кубка Императора (2019).
- Лучший футболист года в Европе (2011/12).
- Лучший ассистент чемпионата Испании (2012/13) – 16 передач.
- Лучший игрок финального матча Лиги чемпионов УЕФА 2014/15.