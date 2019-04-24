Болельщики "Динамо" повесили на трибуне чучело Мораеса: жуткое фото

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Фанаты ФК "Динамо"
Фанаты ФК "Динамо"

Фанаты киевского "Динамо" во время центрального матча 25-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:0) повесили на трибуне куклу, одетую в футболку "горняков" с номером и фамилией Жуниора Мораеса.

Болельщики сделали чучело форварда "горняков" и повесили его на трибунах НСК "Олимпийский". Выглядело это довольно жутко.

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Болельщики "Динамо" повесили чучело Жуниора Мораеса

Стоит отметить, именно Мораес не смог реализовать пенальти в концовке встречи, матч завершился нулевой ничьей.

Киевские болельщики до сих пор вспоминают переход нападающего из "Динамо" в стан принципиального соперника, который состоялся прошлым летом.

Жуниор Мораес в мае 2015 года перешел из донецкого "Металлурга" в киевское "Динамо". В июне 2018 года бразилец перешел в "Шахтер", а в марте 2019 года получил украинское гражданство и сыграл за сборную Украины в двух матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года.

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Жуниор Мораес Шахтер Динамо
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