Болельщики "Динамо" зажгли файеры на матче с "Шахтером" в память о погибшем фанате: фото

В начале матча между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" на НСК "Олимпийский" фанаты киевлян растянули огромный баннер и зажгли файеры.

Таким образом они почтили память футбольного болельщика Максима Чайки. Тот погиб 17 апреля 2009 года в Одессе после ножевого ранения.

"Макс Чайка – мы помним. 10 лет – убийцы не наказаны!", – написали на баннере болельщики.

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Кто такой Максим Чайка Максим Чайка был одесским фанатом "Черноморца", активистом организации "Сич". Учился на журналиста в Одесском национальном университете им. Мечникова, а также в военном лицее, где должен был получить звание офицера. 17 апреля 2009 года во время стычки получил два ножевых ранения и через несколько часов умер в больнице от потери крови. Фигура Максима Чайки была известна многим в Одессе, смерть молодого активиста всколыхнула город – 19 апреля был организован многолюдный марш памяти с участием друзей, соратников и однокурсников студента



С момента смерти выдвигались политические мотивы убийства, в том числе звучали обвинения в адрес одесской пророссийской партии "Родина" в организации убийства. Между тем представители организации "антифа" назвали убийство активиста самообороной и отрицают политический мотив.



Впоследствии был установлен вероятный убийца – Андрей Довгань. Однако следствие продолжается до сих пор.