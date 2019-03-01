Болельщики могут потирать руки: Промоутер сделал важное заявление про следующий бой Усика

7 Читати новину українською
Александр Усик
Александр Усик / vvesti.com

Промоутер Matchroom Boxing британец Эдди Хирн утверждает, что бой между олимпийскими чемпионами мира украинцем Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным практически согласован. Абсолютный чемпион мира в крузервейте перейдет в супертяжелый вес, в котором проведет дебютный бой.

Глава Matchroom Boxing утверждает, что и Поветкин, и Усик решительно настроены встретиться в очной схватке.

Читайте также: Люди напуганы, в том числе Ломаченко: дерзкое заявление отца американского боксера об украинце

"Переговоры еще продолжаются, но мы уже почти у цели, – цитирует Хирна RingPolska. – Я думаю, что бой состоится. Признаться, до сих пор не могу поверить, что Усик решил дебютировать в хевивейте сразу же на таком высоком уровне. Поветкин – очень хорош и очень опасен, он доказал это в бою с Энтони Джошуа. Мой оптимизм? Все просто: они оба хотят встретиться в очной схватке. Поэтому считаю, что болельщики уже могут довольно потирать руки".

По словам Хирна, бой состоится 18 мая в Чикаго (США), а на территории США будет транслироваться онлайн DAZN.

Ранее Хирн также заявлял, что бой против россиянина многое скажет о перспективах Усика в супертяжелом весе.

В то же время бывший тренер украинца Александра Усика Джеймс Али Башир считает, что в супертяжелом весе боксера ждет успех.

Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

Поветкин же осенью 2018 года проиграл Энтони Джошуа. Бой закончился еще в 7-м раунде победой Джошуа.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как
сегодня
29726
Теги: Спорт Александр Усик Бокс
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Петряк: В Венгрии о чемпионате Украины ничего не знают, он никому неинтересен
сегодня 13:40 Петряк: В Венгрии о чемпионате Украины ничего не знают, он никому неинтересен
32
Свитолина помогает своему любимому готовиться к полуфиналу турнира в Дубае: видео
сегодня 13:33 Свитолина помогает своему любимому готовиться к полуфиналу турнира в Дубае: видео
27
Украинский баскетболист выставил на благотворительный аукцион уникальную майку игрока НБА
сегодня 13:06 Украинский баскетболист выставил на благотворительный аукцион уникальную майку игрока НБА
7
Украинец Александр Зинченко установил уникальный рекорд чемпионата Англии
сегодня 11:50 Украинец Александр Зинченко установил уникальный рекорд чемпионата Англии
67
Легендарный Федерер забавно "испортил" совместное видео Свитолиной со своим бойфрендом
28 февраля 21:37 Легендарный Федерер забавно "испортил" совместное видео Свитолиной со своим бойфрендом
122
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук