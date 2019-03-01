Болельщики могут потирать руки: Промоутер сделал важное заявление про следующий бой Усика

Промоутер Matchroom Boxing британец Эдди Хирн утверждает, что бой между олимпийскими чемпионами мира украинцем Александром Усиком и россиянином Александром Поветкиным практически согласован. Абсолютный чемпион мира в крузервейте перейдет в супертяжелый вес, в котором проведет дебютный бой.

Глава Matchroom Boxing утверждает, что и Поветкин, и Усик решительно настроены встретиться в очной схватке.

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"Переговоры еще продолжаются, но мы уже почти у цели, – цитирует Хирна RingPolska. – Я думаю, что бой состоится. Признаться, до сих пор не могу поверить, что Усик решил дебютировать в хевивейте сразу же на таком высоком уровне. Поветкин – очень хорош и очень опасен, он доказал это в бою с Энтони Джошуа. Мой оптимизм? Все просто: они оба хотят встретиться в очной схватке. Поэтому считаю, что болельщики уже могут довольно потирать руки".

По словам Хирна, бой состоится 18 мая в Чикаго (США), а на территории США будет транслироваться онлайн DAZN.

Ранее Хирн также заявлял, что бой против россиянина многое скажет о перспективах Усика в супертяжелом весе.

В то же время бывший тренер украинца Александра Усика Джеймс Али Башир считает, что в супертяжелом весе боксера ждет успех.

Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

Поветкин же осенью 2018 года проиграл Энтони Джошуа. Бой закончился еще в 7-м раунде победой Джошуа.

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