24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Болельщики определили лучшего игрока "Динамо" в 2019 году

21 Читати новину українською
Карлос Де Пена / ФК "Динамо"

На официальном сайте киевского "Динамо" появились итоги голосования за лучшего футболиста года.

Карлос де Пена стал лучшим игроком 2019 года по версии болельщиков киевского "Динамо". 27-летний полузащитник стал первым, набрав 31 процент голосов.

Смотрите также: Пушка Сидорчука в ворота "Шахтера" – лучший гол "Динамо" в 2019 году (видео)

Уругваец стал футболистом "Динамо" в апреле 2019-го. За 8 месяцев он провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее Спорт24 писал, что Карлос де Пена продолжит выступать за "Динамо". Киевский клуб сообщил о продлении контакта с легионером.

Контракт с Карлосом де Пеной был заключен до 31 декабря 2019 года с опцией автоматического продления на 2 года.

Главные новости 2 января: новая поверенная США и скандальное заявление о пенсиях на Донбассе
сегодня
2096
Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
2 января 18:50 Бегун досадно проиграл марафон, пропустив соперника вперед на последнем метре забега: видео
Юрій Семенюк 196
2 января 10:02 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 577
2 января 16:38 Невероятный сейв Лунина попал в топ-10 чемпионата Испании
Юрій Семенюк 148
2 января 14:44 Топ-10 самых ожидаемых боксерских поединков 2020 года
Андрій Тудовші 214
2 января 10:56 Умер Дэвид Стерн – бывший комиссионер НБА
Юрій Семенюк 42
Новости
Больше новостей
Залиште відгук