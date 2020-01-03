Болельщики определили лучшего игрока "Динамо" в 2019 году

На официальном сайте киевского "Динамо" появились итоги голосования за лучшего футболиста года.

Карлос де Пена стал лучшим игроком 2019 года по версии болельщиков киевского "Динамо". 27-летний полузащитник стал первым, набрав 31 процент голосов.

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Уругваец стал футболистом "Динамо" в апреле 2019-го. За 8 месяцев он провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее Спорт24 писал, что Карлос де Пена продолжит выступать за "Динамо". Киевский клуб сообщил о продлении контакта с легионером.

Контракт с Карлосом де Пеной был заключен до 31 декабря 2019 года с опцией автоматического продления на 2 года.