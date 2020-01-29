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Болельщики признали украинку Ягупову лучшей баскетболисткой тура в Евролиге

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Алина Ягупова / NemeshPhoto

Украинка Алина Ягупова помогла турецкому "Фенербахче" выйти в 1/4 финала Евролиги.

В 11-м туре группового этапа она набрала 24 очка в поединке против "Динамо" из Курска (76:55). "Фенербахче" досрочно вышел из группы.

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Болельщики признали украинку лучшей баскетболисткой 11-го тура Евролиги.

Интересно, что Алина Ягупова – лучший бомбардир Евролиги. В среднем она набирает 20,9 очков за матч.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол
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