Болельщики признали украинку Ягупову лучшей баскетболисткой тура в Евролиге
Украинка Алина Ягупова помогла турецкому "Фенербахче" выйти в 1/4 финала Евролиги.
В 11-м туре группового этапа она набрала 24 очка в поединке против "Динамо" из Курска (76:55). "Фенербахче" досрочно вышел из группы.
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Болельщики признали украинку лучшей баскетболисткой 11-го тура Евролиги.
Интересно, что Алина Ягупова – лучший бомбардир Евролиги. В среднем она набирает 20,9 очков за матч.
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