Болельщики раскупили все билеты на матч "Динамо" – "Челси"

Киевское "Динамо" в матче против "Челси" в Киеве 14 марта ожидает горячая поддержка. Все билеты на этот матч, которые были в свободной продаже, уже проданы.

Как сообщили на сайте "Динамо", в воскресенье, 24 февраля, стартовала онлайн-продажа билетов на этот матч, а в понедельник, 25 февраля, во второй половине дня билеты появились в кассах. И уже по состоянию на среду, 27 февраля, все билеты, поступившие в свободную продажу, были раскуплены. Пока не реализованы только забронированные билеты.

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Однако приобрести билеты на матч "Динамо" – "Челси" еще есть возможность. Владельцы абонементов на домашние матчи "Динамо" в сезоне 2018/19 имеют приоритетное право приобретения билетов на поединки Лиги Европы на свои места. Бронь снимается за три дня до начала матча. Если не все забронированные билеты будут выкуплены, они тоже поступят в свободную продажу, о чем будет сообщено дополнительно.

Билеты на матч "Динамо" – "Челси" стоили 50, 100, 200, 300, 350, 400, 800 и 1000 гривен.

Поединок между киевским "Динамо" и лондонским "Челси" на "Олимпийском" состоится в четверг, 14 марта, в 19:55. Первый матч в Лондоне соперники сыграют неделей ранее, 7 марта.

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На данный момент рекорд сезона по посещаемости удерживает поединок 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" – "Олимпиакос", на котором присутствовали 48902 болельщика. На матче "Динамо" – "Челси" этот рекорд будет превзойден. НСК "Олимпийский" вмещает 70 тысяч болельщиков.