Болельщики "Реала" хотят видеть Лунина вторым голкипером клуба

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Андрей Лунин
Андрей Лунин / Фото из открытых источников

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин победил в голосовании среди болельщиков мадридского "Реала" по определению второго голкипера команды на новый сезон.

Голосование проводило известное издание Marca.

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Лунин в итоге набрал 39% голосов участников опроса. Это на 4% больше, чем набрал Тибо Куртуа. Кейлор Навас набрал 18%, а Люка Зидан – лишь 7%.

Недавно Спорт 24 писал, что "Леганес" хочет сохранить в своих рядах арендованного у "Реала" Лунина. В клубе ценят украинца и впечатлены его работой на тренировках. Сам Лунин также хотел бы остаться в "Леганесе".

В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел лишь 7 матчей за "Леганес", пять из которых в Ла Лиге.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Реал Андрей Лунин
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