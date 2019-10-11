Болельщики с электронными билетами не смогут попасть на матч Украина – Литва в Харькове

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Сборная Украины сыграет против Литвы в Харькове
Сборная Украины сыграет против Литвы в Харькове

Сегодня, 11 октября, сборная Украины проведет матч отбора на Евро-2020. Соперником украинцев будет сборная Литвы.

Однако те болельщики, которые купили билеты на этот матч, будут вынуждены их напечатать. В противном случае они не смогут попасть на стадион "Металлист".

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Причина в том, что "турникеты стадиона не обустроены сканерами, которые могут считывать билет с экрана мобильного телефона", сообщили в Украинской ассоциации футбола.

При этом билет надо будет вставить в специальный сканер.


Сканер на стадионе "Металлист"

Напомним, матч Украина – Литва начнется в 21:45. Вход на стадион "Металлист" будет открыт с 19:30.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Украина – Литва
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