Болельщики украинского клуба избили рефери после матча: видео

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ФК "Нива" Винница
ФК "Нива" Винница / niva-v.com.ua

Матч перенесенного тура Второй лиги между винницкой "Нивой" и житомирским "Полесьем" завершился большой потасовкой.

После финального свистка на поле выбежали болельщики винничан в составе минимум шести человек.

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Все вместе начали бить главного арбитра встречи Дениса Резникова. В конфликт пришлось вмешаться полиции, которая остановила избиение и задержала нескольких мужчин.

Уже после того, как конфликт был исчерпан, в сторону подтрибунных помещений отправилась еще одна группа болельщиков, а также полицейские. Лишь с кордоном рефери удалось пробиться в сторону раздевалок.

Матч завершился поражением "Нивы" со счетом 2:1.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта
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