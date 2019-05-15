Болельщики украинского клуба избили рефери после матча: видео

Матч перенесенного тура Второй лиги между винницкой "Нивой" и житомирским "Полесьем" завершился большой потасовкой.

После финального свистка на поле выбежали болельщики винничан в составе минимум шести человек.

Читайте также: Лидер сборной Украины перейдет в московский клуб, – росСМИ

Все вместе начали бить главного арбитра встречи Дениса Резникова. В конфликт пришлось вмешаться полиции, которая остановила избиение и задержала нескольких мужчин.

Уже после того, как конфликт был исчерпан, в сторону подтрибунных помещений отправилась еще одна группа болельщиков, а также полицейские. Лишь с кордоном рефери удалось пробиться в сторону раздевалок.

Матч завершился поражением "Нивы" со счетом 2:1.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram