Болельщики украинского клуба избили рефери после матча: видео
Матч перенесенного тура Второй лиги между винницкой "Нивой" и житомирским "Полесьем" завершился большой потасовкой.
После финального свистка на поле выбежали болельщики винничан в составе минимум шести человек.
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Все вместе начали бить главного арбитра встречи Дениса Резникова. В конфликт пришлось вмешаться полиции, которая остановила избиение и задержала нескольких мужчин.
Уже после того, как конфликт был исчерпан, в сторону подтрибунных помещений отправилась еще одна группа болельщиков, а также полицейские. Лишь с кордоном рефери удалось пробиться в сторону раздевалок.
Матч завершился поражением "Нивы" со счетом 2:1.
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