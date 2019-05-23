Болельщики усомнились в травме Мораеса: футболист зажигал на награждении "Шахтера"

21 Читати новину українською
Жуниор Мораес травмировался
Жуниор Мораес травмировался / 1927.kiev.ua

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес выбыл на месяц из-за перелома двух ребер. 32-летний украинец не сыграет в оставшихся матчах у "Шахтера" в УПЛ и не поможет сборной Украины в матчах отбора на Евро-2020 с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня).

Однако, не совсем понятно, когда Жуниор получил перелом. Матч с "Зарей" прошел еще 19-го числа. А сам Мораес после этого тренировался в общей группе перед матчем с "Динамо".

Детали травмы Жуниора: Мораес из-за ужасной травмы пропустит конец сезона и не поможет сборной Украины

А уже похоже, что Мораес стремительными темпами пошел на поправку. Во время церемонии награждения "Шахтера" в качестве чемпиона Украины форвард вместе с партнерами по команде прыгал и старался не отставать от здоровых одноклубников.

Кроме того, во время трансляции матча 30-го тура Премьер-лиги с "Динамо" камера зафиксировала Мораеса в фантастической для подобной травмы позе.

Спорт 24 писал, что во время матча между "Шахтером" и "Динамо" произошел курьезный эпизод – голкипер киевлян Денис Бойко избил нападающего "Шахтера" Тете.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Россия – США: онлайн 1/4 финала чемпионата мира по хоккею
сегодня
2586
Теги: Спорт Футбол Шахтер Новости Спорта Жуниор Мораес
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Атлетико" официально покидает очередная легенда клуба
сегодня 16:48 "Атлетико" официально покидает очередная легенда клуба
110
Ретро дня – слезы Каньисареса и невероятный Кан: драматический финал Лиги чемпионов 2001 (видео)
сегодня 13:22 Ретро дня – слезы Каньисареса и невероятный Кан: драматический финал Лиги чемпионов 2001 (видео)
85
Очаровательная Свитолина попозировала на фоне Эйфелевой башни: фото
22 мая 21:57 Очаровательная Свитолина попозировала на фоне Эйфелевой башни: фото
195
"Боруссия" Д оформила еще один громкий трансфер игрока сборной Германии: фото
22 мая 19:22 "Боруссия" Д оформила еще один громкий трансфер игрока сборной Германии: фото
116
"Львов" в большинстве не сумел дожать "Зарю": видео
22 мая 18:58 "Львов" в большинстве не сумел дожать "Зарю": видео
66
Новости
Больше новостей
Залиште відгук