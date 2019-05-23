Болельщики усомнились в травме Мораеса: футболист зажигал на награждении "Шахтера"

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес выбыл на месяц из-за перелома двух ребер. 32-летний украинец не сыграет в оставшихся матчах у "Шахтера" в УПЛ и не поможет сборной Украины в матчах отбора на Евро-2020 с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня).

Однако, не совсем понятно, когда Жуниор получил перелом. Матч с "Зарей" прошел еще 19-го числа. А сам Мораес после этого тренировался в общей группе перед матчем с "Динамо".

Детали травмы Жуниора: Мораес из-за ужасной травмы пропустит конец сезона и не поможет сборной Украины

А уже похоже, что Мораес стремительными темпами пошел на поправку. Во время церемонии награждения "Шахтера" в качестве чемпиона Украины форвард вместе с партнерами по команде прыгал и старался не отставать от здоровых одноклубников.

Кроме того, во время трансляции матча 30-го тура Премьер-лиги с "Динамо" камера зафиксировала Мораеса в фантастической для подобной травмы позе.

Спорт 24 писал, что во время матча между "Шахтером" и "Динамо" произошел курьезный эпизод – голкипер киевлян Денис Бойко избил нападающего "Шахтера" Тете.

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