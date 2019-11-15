Болельщики вывесили патриотический баннер на матче Украина – Эстония в Запорожье: фото

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Болельщики вывесили патриотический баннер на матче Украина – Эстония в Запорожье: фото

Во время товарищеского матча между сборными Украины и Эстонии в Запорожье на трибунах "Славутич-Арены" было немало баннеров.

Болельщики растянули огромную надпись за воротами "Герои не умирают, не погибает дело их, потому что флаг поднимают руки молодых". Над надписью был огромный флаг Украины.

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Но это не единственный примечательный баннер, который был на этом матче. Еще перед началом игры на центральных трибунах растянули огромную надпись "Суркис – ху**о!". Однако вскоре после стартового свистка ее убрали.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Сборная Украины по футболу Украина – Естония Новости Спорта Футбол Спорт
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