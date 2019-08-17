Болгарский ЦСКА планирует обжаловать в суде действия арбитра в матче против луганской "Зари"

Луганская "Заря" по сумме двух матчей прошла болгарский ЦСКА в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Однако представители болгарского клуба остались недовольны судейством в матче в Украине.

По мнению представителей ЦСКА, арбитр встречи Амори Делерю должен был ставить пенальти в ворота "Зари" на 21-й минуте. Уже через минуту ЦСКА остался в меньшинстве после удаления Турцова.

Как это было: "Заря" благодаря голу Русина победила ЦСКА и вышла в плей-офф Лиги Европы

Однако руководство ЦСКА еще раздумывает, подавать ли жалобу на действия арбитра, пишет fakti.bg. Сейчас руководство клуба консультируется по этому вопросу у швейцарских адвокатов, выигравших дело, благодаря которому ЦСКА вернули в еврокубки. Поэтому, если они решат, что можно добиться успеха, клуб подаст официальный иск.