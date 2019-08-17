Болгарский ЦСКА планирует обжаловать в суде действия арбитра в матче против луганской "Зари"

3 Читати новину українською
ЦСКА осталcz недоволty действиями арбитра в матче
ЦСКА осталcz недоволty действиями арбитра в матче / ФК "Заря"

Луганская "Заря" по сумме двух матчей прошла болгарский ЦСКА в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Однако представители болгарского клуба остались недовольны судейством в матче в Украине.

По мнению представителей ЦСКА, арбитр встречи Амори Делерю должен был ставить пенальти в ворота "Зари" на 21-й минуте. Уже через минуту ЦСКА остался в меньшинстве после удаления Турцова.

Как это было: "Заря" благодаря голу Русина победила ЦСКА и вышла в плей-офф Лиги Европы

Однако руководство ЦСКА еще раздумывает, подавать ли жалобу на действия арбитра, пишет fakti.bg. Сейчас руководство клуба консультируется по этому вопросу у швейцарских адвокатов, выигравших дело, благодаря которому ЦСКА вернули в еврокубки. Поэтому, если они решат, что можно добиться успеха, клуб подаст официальный иск.

blog_ava
В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": 8 человек погибли – фото и видео
сегодня
3361
Теги: Спорт Футбол ФК Заря Лига Европы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рыбалка и катание на лодке: как Ломаченко готовится к бою с Кэмпбеллом (видео)
сегодня 15:39 Рыбалка и катание на лодке: как Ломаченко готовится к бою с Кэмпбеллом (видео)
46
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4327
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
сегодня 13:25 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4777
День в истории: 50 лет победы "Карпат" в Кубке СССР
сегодня 15:25 День в истории: 50 лет победы "Карпат" в Кубке СССР
28
"Бавария" неожиданно сыграла вничью с "Гертой", Левандовски оформил дубль: видео
сегодня 10:18 "Бавария" неожиданно сыграла вничью с "Гертой", Левандовски оформил дубль: видео
58
Новости
Больше новостей
Залиште відгук